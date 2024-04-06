Велиева и Касабиева завоевали олимпийские лицензии на турнире по борьбе в Баку

Россиянки Ханум Велиева и Алина Касабиева завоевали еще две лицензии для участия в Олимпиаде в Париже в рамках соревнований по женской борьбе на турнире в Баку.

Для этого спортсменкам нужно было выйти в финал соревнований. В полуфинальной схватке в весовой категории до 68 кг Велиева победила представительницу Украины Манолу Скобельскую, а Касабиева в весе до 62 кг одолела Мариану Чердивару из Молдавии.

Всего россиянки завоевали четыре олимпийские лицензии по итогам турнира по борьбе в Баку. Ранее лицензии получили Надежда Соколова и Наталья Малышева.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступят в Париже только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.