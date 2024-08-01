Соревнования по вольной борьбе на Олимпиаде пройдут с 5 по 11 августа

Соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх 2024 года будут проходить с 5 по 11 августа на «Арене Шан-де-Марс» на Марсовом поле. 288 атлетов будут принимать участие в 18 различных весовых категориях. Мужчины будут соревноваться в вольной и греко-римской борьбе, в то же время женщины будут принимать участие только в вольной борьбе, где будут разыграны 18 комплектов медалей.

Борьба была представлена на каждых современных олимпийских играх в том числе в Париже в 1900 году.

Вольная борьба (мужчины и женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

5 августа, понедельник

16:00 женщины, полутяжелый вес, 68 кг, 1/8 Финала

17:20 женщины, полутяжелый вес, 68 кг, 1/4 Финала

22:40 женщины, полутяжелый вес, 68 кг, 1/2 Финала

6 августа, вторник

12:00 женщины, полутяжелый вес, 68 кг, Утешительные поединки

12:30 женщины, наилегчайший вес, 50 кг, 1/8 Финала

13:50 женщины, наилегчайший вес, 50 кг, 1/4 Финала

19:55 женщины, наилегчайший вес, 50 кг, 1/2 Финала

21:50 женщины, полутяжелый вес, 68 кг, Финалы за 3-е место

22:15 женщины, полутяжелый вес, 68 кг, Финал

7 августа, среда

12:00 женщины, наилегчайший вес, 50 кг, Утешительные поединки

12:30 женщины, легчайший вес, 53 кг, 1/8 Финала

13:50 женщины, легчайший вес, 53 кг, 1/4 Финала

19:55 женщины, легчайший вес, 53 кг, 1/2 Финала

21:50 женщины, наилегчайший вес, 50 кг, Финалы за 3-е место

22:15 женщины, наилегчайший вес, 50 кг

8 августа, четверг

12:00 женщины, легчайший вес, 53 кг, Утешительные поединки

12:30 мужчины, легчайший вес, 57 кг, 1/8 Финала

12:30 мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, 1/8 Финала

12:30 женщины, легкий вес, 57 кг, 1/8 Финала

13:50 мужчины, легчайший вес, 57 кг, 1/4 Финала

13:50 мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, 1/4 Финала

13:50 женщины, легкий вес, 57 кг, 1/4 Финала

19:15 мужчины, легчайший вес, 57 кг, 1/2 Финала

19:35 мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, 1/2 Финала

19:55 женщины, легкий вес, 57 кг, 1/2 Финала

21:50 женщины, легчайший вес, 53 кг, Финалы за 3-е место

22:15 женщины, легчайший вес, 53 кг

9 августа, пятница

12:00 мужчины, легчайший вес, 57 кг, Утешительные поединки

12:00 мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, Утешительные поединки

12:00 женщины, легкий вес, 57 кг, Утешительные поединки

12:30 мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, 1/8 Финала

12:30 мужчины, средний вес, 74 кг, 1/8 Финала

12:30 женщины, средний вес, 62 кг, 1/8 Финала

13:50 мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, 1/4 Финала

13:50 мужчины, средний вес, 74 кг, 1/4 Финала

13:50 женщины, средний вес, 62 кг, 1/4 Финала

19:15 мужчины, средний вес, 74 кг, 1/2 Финала

19:35 мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, 1/2 Финала

19:55 женщины, средний вес, 62 кг, 1/2 Финала

20:30 мужчины, легчайший вес, 57 кг, Финалы за 3-е место

20:55 мужчины, легчайший вес, 57 кг, Финал

21:05 мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, Финалы за 3-е место

21:30 мужчины, полутяжёлый вес, 86 кг, Финал

21:50 мужчины, легчайший вес, 57 кг, Финалы за 3-е место

22:15 женщины, легкий вес, 57 кг, Финал

10 августа, суббота

12:00 мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, Утешительные поединки

12:00 мужчины, средний вес, 74 кг, Утешительные поединки

12:00 женщины, средний вес, 62 кг, Утешительные поединки

12:30 мужчины, легкий вес, 65 кг, 1/8 Финала

12:30 мужчины, тяжелый вес, 97 кг, 1/8 Финала

12:30 женщины, тяжелый вес, 76 кг, 1/8 Финала

13:50 мужчины, легкий вес, 65 кг, 1/4 Финала

13:50 мужчины, тяжелый вес, 97 кг, 1/4 Финала

13:50 женщины, тяжелый вес, 76 кг, 1/4 Финала

19:15 мужчины, легкий вес, 65 кг, 1/2 Финала

19:35 мужчины, тяжелый вес, 97 кг, 1/2 Финала

19:55 женщины, тяжелый вес, 76 кг, 1/2 Финала

20:30 мужчины, средний вес, 74 кг, Финалы за 3-е место

20:55 мужчины, средний вес, 74 кг, Финал

21:05 мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, Финалы за 3-е место

21:30 мужчины, супертяжелый вес, 125 кг, Финал

21:50 женщины, средний вес, 62 кг, Финалы за 3-е место

22:15 женщины, средний вес, 62 кг, Финал

11 августа, воскресенье

12:00 мужчины, легкий вес, 65 кг, Утешительные поединки

12:00 мужчины, тяжелый вес, 97 кг, Утешительные поединки

12:00 женщины, тяжелый вес, 76 кг, Утешительные поединки

13:00 мужчины, легкий вес, 65 кг, Финалы за 3-е место

13:25 мужчины, легкий вес, 65 кг, Финал

13:35 мужчины, тяжелый вес, 97 кг, Финалы за 3-е место

14:00 мужчины, тяжелый вес, 97 кг, Финал

14:20 женщины, тяжелый вес, 76 кг, Финалы за 3-е место

14:45 женщины, тяжелый вес, 76 кг, Финал

Полное расписание соревнований по вольной борьбе доступно в разделе на сайте «СЭ».