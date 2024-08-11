Вольная борьба на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 11 августа

Сегодня, 11:15
Соревнования по вольной борьбе среди женщин и мужчин на Олимпийских играх в Париже пройдут в воскресенье, 11 августа. В этот день будут разыграны три комплекта медалей. «СЭ» публикуем расписание состязаний. Время начала — московское.
12.00 Женщины, до 76 кг. Утешительный раунд
12.00 Мужчины, до 65 кг. Утешительный раунд
12.40 Мужчины, до 97 кг. Утешительный раунд
13.00 Мужчины, до 65 кг. За 3-е место. Финальная стадия
13.35 Мужчины, до 97 кг. За 3-е место. Финальная стадия
14.20 Женщины, до 76 кг. За 3-е место. Финальная стадия
На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.