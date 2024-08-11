Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Борьба вольная

Париж-2024

Сегодня, 11:15

Вольная борьба на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 11 августа

Соревнования по вольной борьбе на Олимпиаде пройдут 11 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Соревнования по вольной борьбе среди женщин и мужчин на Олимпийских играх в Париже пройдут в воскресенье, 11 августа. В этот день будут разыграны три комплекта медалей. «СЭ» публикуем расписание состязаний. Время начала — московское.

Расписание соревнований по вольной борьбе

11 августа, воскресенье

12.00 Женщины, до 76 кг. Утешительный раунд

12.00 Мужчины, до 65 кг. Утешительный раунд

12.40 Мужчины, до 97 кг. Утешительный раунд

13.00 Мужчины, до 65 кг. За 3-е место. Финальная стадия

13.35 Мужчины, до 97 кг. За 3-е место. Финальная стадия

14.20 Женщины, до 76 кг. За 3-е место. Финальная стадия

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

Олимпиада
0
Читайте также
Интерсекс-боксерша Линь Юйтин стала олимпийской чемпионкой в Париже
Eurosport указал Львов русским городом в профиле украинской гимнастки Высочанской
Жители Курска рассказали о моменте падения сбитой украинской ракеты на жилой дом
Тюкавин жестко наехал на Нгамале за нереализованный пенальти. Что произошло после матча «Зенит» - «Динамо»
В Японии спрогнозировали распад Украины на три части
Тарасова отреагировала на решение Баха не переизбираться на пост главы МОК
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хабиб Нурмагомедов поздравил сменившего гражданство борца Жамалова с победой на Олимпиаде-2024