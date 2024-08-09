Вольная борьба на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 9 августа
Турнир по вольной борьбе на Олимпиаде-2024 пройдет 9 августа
Турнир по вольной борьбе на Олимпийских играх в Париже пройдет в продолжится, 9 августа.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
Вольная борьба на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 9 августа
- 12.00 Мужчины, до 57 кг и до 86 кг. Утешительный раунд
- Женщины, до 57 кг. Утешительный раунд
- 12.30 Женщины, до 62 кг. Предварительные стадии
- 12.30 Мужчины, до 74 кг и 125 кг. Предварительные стадии
- 20.30 Мужчины. До 57 кг. Финальная стадия
- 21.05 Мужчины. До 86 кг. Финальная стадия
- 21.50 Женщины. До 57 кг. Финальная стадия
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.