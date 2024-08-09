Японец Хигути стал олимпийским чемпионом в вольной борьбе до 57 кг

Сегодня, 21:30
Японец Реи Хигути завоевал золото Олимпийских игр-2024 по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.
В финальной схватке азиатский спортсмен одолел американца Спенсера Ричарда Ли.
Бронзовые медали турнира завоевали узбекистанец Гуломджон Абдуллаев и представитель Индии Аман Аман.
Вольная борьба
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
до 57 кг
Финал
Реи Хигути (Япония) — Спенсер Ричард Ли (США) — 4:2
За третье место
Бекзат Алмаз Уулу (Киргизия) — Гуломджон Абдуллаев (Узбекистан) — 1:5
Дариан Той Круз (Пуэрто-Рико) — Аман Аман (Индия) — 5:13
«Champ-de-Mars Arena»