Японец Хигути стал олимпийским чемпионом в вольной борьбе до 57 кг

Японец Реи Хигути завоевал золото Олимпийских игр-2024 по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В финальной схватке азиатский спортсмен одолел американца Спенсера Ричарда Ли. Бронзовые медали турнира завоевали узбекистанец Гуломджон Абдуллаев и представитель Индии Аман Аман. Вольная борьба Париж (Франция) Олимпийские игры Мужчины до 57 кг Финал Реи Хигути (Япония) — Спенсер Ричард Ли (США) — 4:2 За третье место Бекзат Алмаз Уулу (Киргизия) — Гуломджон Абдуллаев (Узбекистан) — 1:5 Дариан Той Круз (Пуэрто-Рико) — Аман Аман (Индия) — 5:13 «Champ-de-Mars Arena»