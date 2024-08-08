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Париж-2024

Сегодня, 22:36

Японка Фудзинами завоевала золото в вольной борьбе на Олимпиаде-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Японская спортсменка Акари Фудзинами завоевала золотую медаль в вольной борьбе Олимпиады-2024 в весовой категории до 53 килограммов.

В финале 20-летняя японка победила эквадорку Лусию Ямилет Епес Гусман со счетом 10:0. В матчах за бронзу китаянка Пан Цаню оказалась сильнее Хулан Батхуянг из Монголии — 6:2, Ун Ген-Чхве из КНДР победила немку Аннику Вендле — 10:0.

Вольная борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

до 53 кг

Финал

Лусия Ямилет Епес Гусман (Эквадор) — Акари Фудзинами (Япония) — 0:10

Матч за 3-е место

Ун Ген-Чхве (КНДР) — Анника Вендле (Германия) — 10:0

Матч за 3-е место

Хулан Бахтуяг (Монголия) — Пан Цаню (Китай) — 2:6

«Champ-de-Mars Arena».

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