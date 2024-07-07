Журова назвала закономерным отказ российских борцов от участия в Олимпиаде

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение российских борцов об отказе от участия в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

«Я так и думала. Закономерно, потому что ребята понимают, что убрали сильнейших. Им было не по себе и неудобно, они могли бы и выиграть, но понимают, что внутри страны это тоже было не по спортивному принципу. Роль команды все-таки важна, все живут и тренируются все вместе, они не хотят выступать, когда МОК применяет такие дискриминирующие меры», — цитирует Журову ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.