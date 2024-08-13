«Мне нужна медаль конкретного цвета». Армения готова судиться за свое единственное золото Парижа

В стране не согласились с результатами олимпийского финала в греко-римской борьбе.

Сборная Армении на Олимпиаде в Париже осталась без золотых медалей. Всего четыре награды: три серебра и одна бронза. Однако с таким итогом в стране не согласились. НОК Армении требует пересмотра результата финала в греко-римской борьбе с участием Артура Алексаняна и готов идти до последней инстанции.

Первая жалоба

Финал в весовой категории до 97 килограммов состоялся еще 7 августа. В нем Алексаняну противостоял иранский спортсмен Мохаммедхади Сарави. Споры вызвал эпизод при счете 1:3 в пользу Сарави, когда тренер Алексаняна запросил челлендж, но судьи нарушения не заметили. В результате иранцу добавили еще одно очко. Со счетом 4:1 он и одержал победу.

Алексанян сразу выразил свое недовольство: «Я приехал сюда за золотой медалью, но вы все видели, что произошло во время моей схватки. В одном из эпизодов иранский борец двумя ногами полностью вышел за пределы нашей борцовской зоны, и я попросил тренеров подать протест. В этом случае мне должны были начислить одно очко, но вместо этого два очка присудили иранскому борцу, а еще одно — за протест. Я уверен, что в том эпизоде одно очко должно быть моим».

Сразу же подключился Олимпийский комитет Армении, который был полон решимости отвоевать золото для страны. Первая жалоба улетела в Международную федерацию борьбы. «Мы ждем письменного ответа, который будет приложен к апелляции Национального олимпийского комитета Армении и отправлен в соответствующие инстанции. Уверяю вас, мы постараемся восстановить справедливость», — заявил заместитель министра образования, науки, культы и спорта Армении Карен Гилоян.

Однако международная федерация апелляцию отклонила, признав работу судей в финале корректной.

Поединок Мохаммедхади Сарави и Артура Алексаняна в финале Олимпиады-2024. Фото AFP

Готовы дойти до Лозанны

История могла на этом закончиться, но по прилете на родину Алексанян заявил журналистам, что готов идти дальше. «Мне нужна медаль конкретного цвета. Думаю, что есть шанс обжаловать решение. На видео все четко видно, — объяснял олимпийский чемпион Рио-2016. — Международная федерация борьбы не принимает нашу жалобу, потому что международная федерация является причиной, как она может признать свою вину? Будем обращаться в МОК. Мы предоставим видео. Пускай эксперты посмотрят и скажут, кто прав».

И снова НОК Армении поддержал желание своего спортсмена. Уже было сделано обращение в апелляционную комиссию Международного олимпийского комитета, который в свою очередь попросил конкретно представить, по какому эпизоду и на что подается жалоба. В ближайшие дни армянская сторона планирует собрать и отправить в комиссию необходимые материалы.

Замминистра спорта Карен Гилоян верит, что справедливость восторжествует, и даже если апелляционная комиссия отклонит их запрос, то они готовы идти дальше. «На Олимпийских играх бывали случаи, когда к таким же прецендентам в других видах борьбы было прямо противоположное отношение. Мы более чем уверены, что Артур Алексанян не проиграл в этом поединке. Пусть решает апелляционный комитет. Мы будем бороться до конца. Надеюсь, что справедливость будет восстановлена, — утверждал Гилоян. — Мы будем требовать нашу золотую медаль до конца, до последней инстанции, до Лозанны».

Артур Алексанян. Фото AFP

Два золота вместо одного?

Армянская сторона просит не отбирать золото у иранца Сарави, а просто выдать вторую медаль высшего достоинства Алексаняну, признав обоих победителями. НОК страны ссылается на то, что подобные случаи в истории были. «Мы не претендуем на медаль иранца, пусть нам просто вернут нашу», — подчеркивает Гилоян.

Алексанян тоже не видит причин наказывать Сарави: «Мой соперник не виноват в этой ситуации. Многие арбитры UWW, имена которых я не буду называть, пришли и извинились».

Сейчас Артур Алексанян не может сказать, будет ли продолжать карьеру до Олимпиады в Лос-Анджелесе. Вероятно, многое в его решении будет зависеть от итогов апелляции. Артуру 32 года, и за свою карьеру он завоевал уже достаточно наград. Среди них пять побед на чемпионатах мира, семь на чемпионатах Европы и четыре олимпийские медали: золото Рио-2016, серебро Токио-2020, бронза Лондона-2012 плюс еще одно серебро из Парижа, которое он хочет превратить в золото.