«Думал: «Сайтиев такой худой... В России есть протеин?» Как Брэндон Слэй сотворил главное чудо в истории борьбы

До сих пор трудно поверить.

Олимпиада в Сиднее-2000 принесла две крупнейшие сенсации в истории борьбы: Рулон Гарднер победил Александра Карелина, Брэндон Слэй выиграл у Бувайсара Сайтиева.

Карелин не проигрывал с 1987 года, шел на серии примерно в 900 выигранных схваток подряд, от его обратного пояса не было защиты, Гарднера за пару лет до Игр он разгромил на чемпионате мира. Сайтиев не проигрывал с 1994 года, был самым техничным вольником своего времени, невиданным феноменом с уникальной работой рук, действующим олимпийским чемпионом в самом расцвете сил.

Трудно было представить, что кто-то остановит мощь Карелина и справится с техникой Сайтиева, но американцам это удалось, они победили обоих и стали олимпийскими чемпионами. И если в случае с Гарднером можно говорить о доле везения, новом дурацком правиле о расцеплении клинча, введенном прямо перед Играми, то Слэй победил Сайтиева совершенно чисто, за счет бесспорных переводов.

До сих пор успех Слэя кажется чем-то невообразимым, ведь до Игр никто в мире его не знал, он никогда не выигрывал значимый турнир и даже близко не считался лучшим в своей стране. За полгода до Сиднея он был 7-м номером в США в весовой категории до 76 кг. Технически он отставал от Сайтиева на световые годы и даже в таком традиционном преимуществе американских борцов над остальными, как функционалка, Бувайсара не превосходил (тем труднее поверить, что он победил его в овертайме).

Как Брэндону удалось совершить главную сенсацию в истории вольной борьбы? Какие слабости он нашел у Сайтиева в предматчевом анализе? Что из схватки с ним ему больше всего запомнилось? Как эта победа повлияла на всю его жизнь?

Об этом он рассказал Ютуб-каналу «The Wrestling Changed My Life Podcast» для д/ф «Slaying Saitiev».

***

Какое положение занимал Слэй в американской борьбе перед Олимпиадой-2000

— Никогда не выигрывал международный турнир (высшее достижение — бронза на ЧМ по кадетам).

— Никогда не выигрывал NCAA Division I (высшее достижение — серебро в 1997-м и серебро в 1998-м).

— В 1999-м занял лишь 6-е место в национальном отборе на ЧМ.

— В апреле 2000-го был 7-м «посеянным» на чемпионате США. 7-й «посеянный» — это значит, что 6 борцов в 76 кг котировались выше него. Чемпионат был частью двухступенчатого отбора на ОИ, нужно было попадать в призы, чтобы в июне побороться на Олимпийских пробах за лицензию в Сидней.

Слэй дошел до финала, где его ждал Джо Уилльямс, главный фаворит чемпионата, двукратный бронзовый призер ЧМ. У Уилльямса было 4-0 по личным встречам со Слэем, Слэй никогда даже не проводил ему тейкдаун. Все американское сообщество так верило в Уилльямса и его шансы на предстоящей Олимпиаде, что «Макдоналдс» снял его для своей рекламы вместе с другими олимпийскими звездами США.

Однако Слэй победил Уилльямса 5-3, сенсационно выиграл чемпионат страны и прошел в следующий этап отбора, июньские Олимпийские пробы.

На пробах Слэю предстояло побороться со своим близким другом и бывшим тренером по колледжу Пенсильвании Брайаном Дольфом. Слэй победил его в двухматчевой встрече и отобрался на ОИ.

Какое положение занимал Бувайсар Сайтиев в мировой борьбе перед Олимпиадой-2000

— Олимпийский чемпион (Атланта-1996).

— С 1994 года не проиграл ни одной схватки.

— Трехкратный чемпион мира (1995, 1997, 1998. В 1999-м Сайтиев отказался выступать на ЧМ, чтобы дать возможность брату Адаму. В итоге Адам Сайтиев стал ЧМ в 76 кг).

— Трехкратный чемпион Европы.

— Самый техничный вольник своего времени.

— Был огромным фаворитом предстоящей Олимпиады.

Американский тренер Джонни Джонсон так вспоминал выступление 20-летнего Сайтиева на ЧМ-1995:

«Сайтиев сносил всех слайд-баями (прием, когда борец продергивает соперника, проваливает вперед и заходит ему за спину. — Прим. «СЭ»). Если он обхватывал тебя за грудную клетку, ты не мог пошевелиться. Если ты пробовал давить его, работать агрессивно, он завязывал тебя и потом продергивал, забирал спину. Он всех снес».

Двукратный чемпион мира Вугар Оруджев, боровшийся на том же чемпионате мира за сборную России, рассказывал «Спорт-Экспрессу», как его восхитили выносливость и волевые качества Сайтиева.

«Бувайсар вышел на одну их первых схваток, с румыном, по-моему, с травмированным коленом. Он в раздевалке стоит, оно у него раздулось как арбуз. Но он вышел и румына этого загонял так, что того потом увезли на скорой. Острая гипоксия. Я никогда ни у кого не видел такой силы воли, таких людей не бывает».

Приезд в Сидней, жеребьевка, встреча с Сайтиевым на весогонке и первое впечатление о нем

«На следующий день после победы в отборе у нас была встреча олимпийской команды, — рассказывает Слэй. — Сэмми Хенсон, Терри Брэндс, Кэри Колат, Джон Смит, Линкольн Маккелрэви, Брюс Барнетт. Брюс дал мне две кассеты с видеозаписями схваток. «Это ребята на 76 кг, все, кто будут в Сиднее. Пора смотреть и готовиться».

Мы приехали в Сидней за 3 недели до турнира, мне предстояла очень тяжелая сгонка. За несколько часов до взвешивания я был на 10,5 фунта [4,5 кг] выше лимита. Я зашел в сауну, надел шорты, футболку, пропотел, надел сверху пластиковый костюм, надел шапку-тобогган. Сижу, потею, отслеживаю, сколько пота скопилось внизу футболки, сколько внизу штанов. Потом иду работать на байке, 30 минут на нулевом сопротивлении, затем опять в сауну на 5 минут, затем опять на велик на 20 минут. Потом говорю Джону Смиту: «Можно я сниму пластиковый костюм? Просто хочу взвеситься, проверить вес». — «Ничего не снимаем, черт возьми! Если ты на 10,5 выше, то сейчас с тебя ушло 7-8, не 10,5. Понял?» — «Понял». Это означало еще два раунда на велике. «30 и 20?!» — «Нет, 10 и 5».

Я сделал 10 минут велика и 5 минут сауны. Потом опять 10 минут велика и 5 минут сауны. Опять хочу снять костюм, но Джон говорит: «Нет». Мне было очень нехорошо, но я испытывал гигантское уважение к Джону Смиту, к тому, что он взялся следить за моей сгонкой, поэтому готов был сделать все, что он скажет. Только где-то спустя 2 часа 15 минут Джон разрешил снять костюм. Я хотел сразу взвеситься, но Джон сказал: «Еще 4 захода по 5 минут без костюма». Только после 4-5 заходов в сауну я взвесился и увидел, что у меня 167,7, всего на 0,2 фунта выше нормы. То есть я скинул 10,3 фунта за эти два часа. В итоге мы сделали вес.

На взвешивании я увидел Сайтиева. Он сидел расслабленный, никуда не торопился, рассматривал ребят, кто будет в его сетке. Я посмотрел на него, и мы встретились глазами. Мне показалось, он думал, что Джо Уилльямс отберется на Олимпиаду, а не я. Потому что он так посмотрел на меня... поднял брови, как бы удивляясь: «Так это ты будешь от американцев... А я даже не знаю, кто ты такой».

На тех Играх еще были подгруппы. 8 подгрупп по 3 борца. Если ты проигрывал в группе, ты терял все шансы на медаль. Просто турнир для тебя заканчивался. На жеребьевке мы тянули из мешка медальоны, на которых с обратной стороны была цифра. Я вытянул цифру 2, и мне не терпелось узнать, кто будет 3-м в моей подгруппе. Ребята начали тянуть свои медальоны, класть их в вазу, но нигде не было 3-го. 8-й был, 7-й, 10-й, а кто же будет 3-м в моей группе? И тут выходит 3-й номер, и я слышу объявление «R-U-S», и понимаю, что это Russia, Сайтиев будет в моей подгруппе».

Колледж-тренер Слэя Роджер Рейна так вспоминает свои впечатления по поводу результатов жеребьевки:

«Я узнал результаты, когда сидел в кафе в Сиднее. Мы хотели встретиться с Сайтиевым или в самом начале турнира, или в самом конце. В самом начале — потому что это был первый международный турнир Брэндона [и его никто не изучил и не знал], либо уже в финале. Но реакция все равно была такая... мы сглотнули».

Друг детства Слэя Браунер (приехал с командой в Сидней) — о результатах жеребьевки:

«Первая реакция — мурашки: «Господи... хреново-то как». Но я начал подбадривать себя, что Брэндон готов, что он хорош. Но все равно с этого момента у меня начался нервяк».

Брэндон Слэй в бою против Бувайсара Сайтиева. Олимпиада в Сиднее-2000. Фото Getty Images

Схватка. Какие слабости Слэй увидел у Сайтиева в предматчевом анализе и как ими воспользовался

«Я просмотрел схватки Сайтиева и увидел, что всякий раз, когда его переводили, его переводили с прохода в две ноги. И если его кто-то разворачивал, то разворачивал с наката. И, увидев это на кассетах, я сказал себе: «Супер». Потому что моя первая фишка в стойке — это проход в две ноги. Моя первая фишка в партере — это накат. Это вселило в меня большую уверенность.

Когда я увидел Сайтиева на разминке, подумал: «Блин, этот чувак настолько худой...» Я помню, даже подумал: «В России вообще есть протеин?» Но этот парень бил всех, у него были навыки».

Школьный тренер Слэя Джонни Кобб прилетел тогда в Сидней и вот как вспоминает свое волнение перед схваткой:

«У меня в животе от волнения порхали такие бабочки, что я на них мог долететь из Австралии обратно в Амарилло [Техас] без помощи самолета (смеется)».

Фото соцсети

Тренер Кевин Джексон настраивал Слэя в туннеле перед схваткой, показывая на Сайтиева, стоявшего рядом, и называя его тощим.

«Мы стояли в туннеле, рядом был Сайтиев со своим тренером. Я сказал Брэндону: «Посмотри на этого парня. Он тощий. Ты сильнее физически, ты взрывнее». Сайтиев смотрел на нас, не знаю, понимал ли он, что я говорю. Мне показалось, Брэндону было не по себе, что я прямо при Сайтиеве говорю о нем такие вещи (смеется). Но главное, его нервозность пропала, он стал увереннее».

Слова Джексона дошли до Брэндона, он отбросил всякое волнение.

«Кевин Джексон сказал, что я сильнее физически и взрывнее, я всегда был уверен в моей физике, в том, как я могу сносить ребят за счет взрыва, а потом обхватывать их и накатывать. Слова Кевина добавили мне уверенности. Мы выходили втроем к ковру, я, Кевин Джексон, который работал со мной два года, мой тренер Брюс Барнетт, которого я знал с 1990-го. Я просто чувствовал благодарность за то, что эти люди рядом со мной.

Когда схватка началась, я не чувствовал нервозности и страха, я был заряжен, я думал об этом моменте с 1995 года. Я начал схватку с того, что бил его в плечо, выставлял руку ему в голову, я ждал, когда он пойдет на меня или сам выставит руку. После 6 моих джебов он потянулся наконец рукой.

Мне все равно, кто ты: Сайтиев, или 4-кратный чемпион NCAA, или маленький ребенок, который начал заниматься на прошлой неделе — если кто-то тянется к тебе руками в голову, ты сам захочешь выставить свои руки. Я ждал, когда Сайтиев поднимет руки, чтобы потянуться ко мне, я отрабатывал такие ситуации огромное количество раз. И когда он потянулся, я прошел в две ноги, просто насмерть, со всей силой, что у меня была. Я не снес его с ног, он успел сгруппироваться, но я зашел за спину. И когда я заходил, у меня одно колено уперлось ему в зад, а другим, так получилось, я попал ему по голове, что все равно хорошо (смеется). В итоге я перевел его и очень крепко взял на накат. Я тысячи раз визуализировал, как накачу его.

Я включил бедра с такой силой, с какой только мог, раз провернул его, но потом он взял меня за запястье, и дальше я уже не мог прокрутить накат. Он начал переворачивать меня сам, и если бы я не ушел из этой позиции, он бы просто положил меня на лопатки и тушировал. Поэтому когда он взял меня за запястье и начал переворачивать, мне пришлось удирать оттуда. В итоге он все равно перевернул, но не на спину, а зашел сзади и забрал балл. Но счет был в мою пользу, 3-1. И он уже понимал, что у меня есть проход в две ноги, началась настоящая борьба.

Потом он прошел в одну ногу и сократил счет 3-2. Он начал давить меня, я прошел сам, но он контратаковал меня. Когда я смотрел его кассеты, я понимал, что к нему нельзя заходить в одну ногу, он всех оттуда контратакует. Но я держался-держался, а потом сделал тупую вещь — за секунду до конца расслабился, перестал работать, потому что мне казалось, время закончится и он ничего не успеет. Помню, 2:57, 2:58, 2:59 — я отпускаю руки, и — бум — он набирает очко ровно за секунду. 3-3.

В перерыве Кевин Джексон и Брюс сказали: «Никаких проходов в одну. Только в две». Во втором периоде мне было уже тяжело, он давил, брал меня подхватом под руки, один раз пнул меня по ноге, пытаясь сделать подсечку, и чуть не сбил меня с ног. Мне пришлось убегать, я начал чувствовать усталость. Но он ничего не смог сделать, а за 15 секунд до конца мы оба понимали, что нельзя рисковать, лучше оставить все на овертайм.

В овертайме, я четко помню, мы были близко друг к другу, он хотел взять меня андерхуком, и как только я почувствовал, что он приподнялся, я сразу же сменил уровень и прошел в две ноги. Это был чистый инстинкт, никакого думания. Я победил, 4-3. Кевин Джексон рванул ко мне, я к нему, сиганул на него... Это был бесценный момент, который невозможно повторить. Провести Сайтиеву тейкдаун в овертайме, причем чистый тейкдаун, никакой субъективности, подорвать его и полностью зайти ему за спину.

Я дал интервью у ковра, пошел в туннель и тут вижу Кевина Джексона. Он был бледный как привидение. «Брэндон, понимаю, что ты чувствуешь сейчас, но послушай меня внимательно. Они подали протест. Тебе, возможно, придется бороться с ним еще раз. Я хочу, чтобы ты ментально настроился на еще одну схватку с ним. На то, что тебе еще раз придется побить его». — «Что???»

Потом я понял, что мне, скорее всего, придется еще раз побороться с ним, так и будет. Россия точно не допустит, чтобы их вторая суперзвезда проиграла (Карелин проиграл Гарднеру. — Прим. «СЭ»). Поэтому я приготовился к тому, что придется бороться еще раз. Спустя где-то 45 минут объявили результаты протеста. Ко мне подлетел Кевин Джексон: «Ты выиграл протест! Ты чемпион!» — «Слава Богу...»

Отец Брэндона Слэя Даг после увиденного не спал всю ночь.

«Я не мог заснуть в ту ночь. Я ходил по комнате, мне хотелось выйти на улицу из отеля и ходить-ходить. Я думал: «Иисусе... Не могу в это поверить. Я не верю». Настолько Сайтиев был хорош».

Оставшиеся схватки на турнире, 1/4, 1/2 и финал

Хоть Слэй и победил главного фаворита турнира, медаль за это никто не давал. Он всего лишь выиграл свою подгруппу, и, чтобы взять золото, нужно было выиграть еще три схватки.

В 1/4 он победил Геннадия Лалиева из Казахстана. В 1/2 он проигрывал турку Адеме Берекету 0-1 после первого периода. На 3:21 борцы находились в партере, турок был сверху, пытался накатить Слэя, но американец его перевернул и накатил сам — 3-1, победа.

В финале Слэй встречался с чемпионом мира Александром Лайпольдом, вторым фаворитом турнира в 74 кг, очень сильным борцом, который давал тяжелые схватки братьям Сайтиевым.

Первый период закончился со счетом 0-0. Во втором случились два спорных эпизода, по итогам которых Лайпольд повел 3-0. Борцы начали схватку в клинче, бросили монетку, по итогам подбрасывания Лайпольд должен будет сделать захват в клинче, и если он не сможет набрать в течение минуты очко, то получит штраф. Борцы должны были стоять грудь в грудь, Слэй начал отодвигаться, расцеплять захват и за избегание клинча получил штраф в 2 очка.

Затем борцов положили в партере, Слэй хватал, сжимал пальцы соперника и получил еще одно штрафное очко. 0-3. В конце схватки Лайпольд наконец набрал балл за техническое действие, проведя тейкдаун. 4-0. Победа немца.

«Я был очень зол после финала. Я не пожал руку рефери, я не пожал руку Лайпольду, я просто ушел и все. Думаю, что-то не так было наверху, не хотели там, чтобы США выиграли еще одно золото. Мне просто не дали шанса побороться в той схватке, все время рефери делал какие-то странные решения. Они дали ему 2 балла за клинч, потом я просто боролся с ним на руках, как обычно, рефери ударил меня по руке и забрал еще один балл. Эту схватку просто сделали невыигрываемой для меня, сделали так, что я ни на что не мог повлиять.

Я даже не улыбался на подиуме, когда мне вешали серебро. Это была самая большая схватка в моей жизни, и в ней случились худшие решения рефери, которые я когда-либо видел. С 8 лет я мечтал об олимпийском золоте, и в итоге случилось такое дерьмо? Вот так это войдет в историю? С таким судейством? Очень злился.

Но когда я вернулся в олимпийскую деревню, меня там ждали 40 человек. Все мои близкие. Моя семья, мои друзья. Мой школьный тренер по борьбе, мой тренер из колледжа, моя мама, мой отец, моя бабушка, мои тети, мои двоюродные братья, лучшие друзья. Они аплодировали мне, обнимали меня, плакали, говорили, как гордятся мной. И в этот момент мое сердце растаяло. Я подумал: «Почему я злюсь? Я благословенный человек. Я стал вторым в мире».

Лайпольд лишается золотой медали за положительный допинг-тест. Слэй становится олимпийским чемпионом

«Когда я вернулся в Амарилло, в честь меня устроили парад в центре города, весь город вышел на улицы. Я в красном «Корветте», за машиной идут люди, тут же идут школьники, юные борцы несут флаги своих борцовских клубов по улице... Я произнес речь, сказал все от сердца, поблагодарил всех, сказал, что есть вещи важнее золотой медали.

Потом мне пришло письмо по почте от одной школьный учительницы. Она попросила меня прийти и сказать детям речь. Я сказал, что могу прийти, провести время, обнять детишек, но речь перед всей школой сказать не смогу. И она отвечает: «Брэндон, я видела, как ты побил лучшего борца в мире. Если ты смог поехать на другой конец света и побить этого русского, то наверняка сможешь прочитать речь перед второклассниками» (смеется).

Брэндон Слэй с дочерьми. Фото соцсети

Мне понравился этот ответ, я поехал в эту школу и сказал речь. Все дети аплодировали. Потом ко мне подошла эта учительница и сказала: «Брэндон, обычно, когда приходят спикеры, нам нужно по 50 раз говорить детям, чтобы не шумели, молчали. А когда говорил ты, никто из них не сказал ни слова. Тебе нужно сказать эту речь в каждой школе нашего города». — «Что?! Сколько у нас школ?» — «Сейчас узнаем». И выяснилось, что школ в Амарилло 78: начальных, средних, старших, частных, публичных и т.д. И я подумал: «Какую благодарность я могу выразить моему городу за все, что он для меня сделал?» Я могу поехать во все эти школы и сказать детям, что можно родиться в Амарилло и стать олимпийским чемпионом, кем угодно». В итоге я выступил в 74 школах. В оставшихся четырех не получилось, потому что они не нашли для меня времени в расписании (смеется).

А в октябре я как-то был в Далласе, дома у моей мамы. Я спал, и вдруг она будит меня: «Мне только что позвонил человек и сказал, что Лайпольд сдал положительный тест на допинг. Ты новый олимпийский чемпион». Оказалось, что у Лайпольда нашли нандролон, в 20 раз выше нормы. Я сразу забыл о сне. «Что? Что...» Потом мы созвонились с Олимпийским комитетом, я сказал им: «А можем мы с ним еще раз побороться?», потому что мы, борцы, не привыкли, что нам дают что-то просто так. Но в комитете ответили: «Послушайте, мистер Слэй, вам нужна золотая медаль или нет?» — «Окей, беру».

USA Wrestling решили, что лучше всего будет вручить мне золото на утренней программе Today. Спустя неделю после объявления о допинге мы забронировали самолет до Нью-Йорка и полетели туда с моей бабушкой, отцом, мамой, тренером и близкими друзьями.

Бабушку поселили в Walford Astoria, она прилетела частным самолетом, ее привезли на шоу на лимузине, она бы никогда в жизни не пережила такие моменты, если бы не [успех внука]. Мне повесили в прямом эфире золотую медаль, для ее вручения прилетела женщина по имени Анита Дефрэнс, она вручала медали и в Сиднее. Они сделали все так, чтобы приблизить обстановку к Сиднею. Никогда не забуду, как я склонил голову, она повесила медаль и сказала мне: «Ты навсегда будешь олимпийским чемпионом». 7 миллионов человек посмотрели этот выпуск, я посвятил золото герою моего детства Дэйву Шультцу.

Встреча с Сайтиевым в 2016-м, мнение о его наследии. Чем Слэй занимается сейчас

«В 2016-м я увиделся с Сайтиевым в Дагестане, мы сфоткались и обнялись как друзья.

Наследие Сайтиева... он доказал, что он лучший вольник всех времен. То, что он сделал в свои лучшие годы — это самые впечатляющие достижения в истории вольной борьбы. Джон Смит выиграл четыре ЧМ, 2 ОИ, это ультравпечатляюще, но Сайтиев выиграл три золота Игр и кучу мировых чемпионатов. И я помню, что в 1999-м он уступил место брату на ЧМ: «Адам, иди поборись» (смеется). Это красивый поступок. Сайтиев лучший в истории».

(С 2003-го по 2009-й Слэй занимался недвижимостью. Затем работал тренером молодежной сборной США, сейчас он исполнительный директор в Тренировочном центре Пенсильвании, помогает молодым борцам).