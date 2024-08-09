Российский борец взял золото Олимпиады. Но под флагом другой страны

Магомед Рамазанов добыл золотую медаль для Болгарии.

9 августа в Париже состоялась финальная схватка борцов-вольников в категории до 86 кг. Выступающий за Болгарию россиянин Магомед Рамазанов одолел иранца Хасана Яздани и стал олимпийским чемпионом.

Рамазанов на Олимпиаде представлял Болгарию. Это в плавании одна страна может увезти с Игр хоть 40 медалей, в вольной же борьбе — максимум шесть, ведь в каждой категории страна не может быть представлена больше чем одним спортсменом. Вот и приходится борцам с Кавказа искать себе государства, получать другие гражданства, чтобы бороться на ОИ. Есть в этом несправедливость. В условной Албании вольная борьба не развита совсем — и не будет развита никогда, но за счет, например, осетина Чермена Валиева, она может привезти с Олимпиады медаль.

Рамазанову — 31 год, он воспитанник знаменитой школы олимпийского резерва в Хасавюрте. В 2020-м стал серебряным призером чемпионата Европы, но в народе был больше известен как двойник Хабиба Нурмагомедова — Магомед и правда очень похож на экс-чемпиона UFC (причем сам борец ММА не любит — вчера и вовсе назвал UFC собачьими боями). Отныне же вряд ли кто-то будет вспоминать Рамазанова как «двойника Хабиба», теперь он — олимпийский чемпион.

В финал Рамазанов вышел драматично. Он проигрывал американцу Аарону Бруксу 2:3, но за две секунды до конца все-таки взял два балла. Соперником по финалу стал легендарный иранец Хасан Яздани.

Магомед Рамазанов в финальном поединке с Хасаном Яздани. Фото AFP

С самого начала схватки Яздани испытывал дискомфорт в области плеча, что привело к нескольким вынужденным паузам. Несмотря на эти сложности, иранский спортсмен проявил выдающуюся стойкость, продолжая бороться до самого конца. Однако его упорство и решительность не смогли компенсировать недостаток физической готовности.

В результате напряженной борьбы Магомед Рамазанов одержал победу со счетом 7:1, завоевав золотую медаль на Олимпийских играх. Яздани при этом многие считали фаворитом: 29-летний иранец брал золото Олимпиады в Рио в категории до 74 кг, а также уже проигрывал в финале: это было в Токио, когда в весе до 86 кг Яздани уступил Дэвиду Тэйлору.

Бронзовые медали по итогам соревнований по вольной борьбе в категории до 86 кг завоевали представитель Греции Даурен Куруглиев и американец Аарон Брукс, которого Рамазанов победил в полуфинале со счетом 4:3. В четвертьфинале Магомед прошел представителя Узбекистана Джавраила Шапиева (4:1), а в первом раунде одолел канадца Алекса Мура (12:2).

31-летний Рамазанов сменил спортивное гражданство с российского на болгарское в январе 2022 года. Магомед — серебряный призер чемпионата Европы, обладатель Кубка мира, призер чемпионата России. Помимо Олимпиады, под флагом Болгарии Рамазанов выигрывал только Гран-при в Загребе.