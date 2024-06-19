«Практически все спортсмены дали согласие». Российские борцы готовы выполнить условия МОК

Список кандидатов на поездку в Париж продолжает сокращаться, но это не смущает нейтральных олимпийцев.

Исполком федерации спортивной борьбы России единогласно поддержал наших борцов, которые выразили желание выступить на Олимпиаде-2024 и прошли фильтр комиссии МОК по допуску. Всем спортсменам, у кого будет такая возможность, рекомендовано ехать в Париж, несмотря на все сложности. Впрочем, сделать это смогут далеко не все из тех, кто попал в заявку. В субботу стало известно, что 6 из 16 кандидатур, предложенных российской стороной, отклонены организаторами по политическим причинам. Кроме того, одна из допущенных — Вероника Чумикова — отказалась от поездки на Игры из-за травмы. Таким образом, наша заявка уже сократилась до 9 спортсменов, и это, судя по всему, еще не финал.

Окончательное решение будет в день начала Олимпиады

«Мы завоевали 16 олимпийских лицензий, но только на 10 наших спортсменов пришли документы из МОК, в которых требуется подписать согласие потенциально выступить на Играх в нейтральном статусе, о соблюдении олимпийской хартии и устава ВАДА, — заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили на официальном сайте организации. — К сожалению, в этом списке отсутствуют наши топовые спортсмены, что вызвало у нас недоумение. Дедлайн завтра. Спортсмены, получившие эти документы, выразили желание участвовать в Олимпийских играх, и члены исполкома ФСБР их в этом единогласно поддержали. Сегодня эти документы в МОК отправляются, однако говорить о том, что участие наших спортсменов в Олимпиаде окончательно подтверждено, еще рано».

Российские борцы завоевали на ближайшие Олимпийские игры 16 лицензий из 18 возможных. Однако в итоговом релизе на сайте МОК лишь 10 спортсменов — по четыре в вольной и женской борьбе и два — в греко-римской. При этом из состава исключены все топовые борцы — олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев, Муса Евлоев, Заур Угуев, Заурбек Сидаков, двукратный бронзовый призер Сергей Семенов. Из 10 допущенных спортсменов только четверо — лидеры своих весовых категорий и претендуют на золото Парижа-2024. Это существенно снижает потенциал нашей команды, тем не менее ФСБР, которая до последнего не ставила точку в вопросе о выступлении на Играх-2024, решила не устраивать демарши.

«У нас дедлайн до завтра. Сегодня пришел документ, в котором предложили спортсменам дать свое согласие или несогласие на участие в Играх под нейтральным статусом, — рассказал Мамиашвили в интервью «СЭ. — Насколько я знаю, большинство ребят дали согласие соблюдать хартию МОК, не нарушать правила ВАДА и дали добро на возможное участие в нейтральном статусе. Окончательное решение участия в Играх будет в день начала Олимпиады. Может, кто-то заболеет. Практически все спортсмены сегодня дали предварительное согласие на участие в нейтральном статусе».

Михаил Мамиашвили. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Полное кощунство со стороны МОК

Оговорка «практически все» касается Вероники Чумиковой, выступающей в весовой категории до 57 кг. Призер чемпионата Европы добровольно отказалась от участия в Олимпиаде из-за травмы. «Причина отказа связана со здоровьем. У меня была травма, времени до Олимпиады осталось мало. Я не успеваю восстановиться», — приводит слова Чумиковой ТАСС. Все лицензии в борьбе — неименные, однако произвести замену мы уже не успеваем, поскольку из-за работы комиссии по допуску МОК выставил жесткий дедлайн — 20 июня. И это притом что до старта Игр больше месяца и случиться до этого времени может все что угодно.

На данный момент в списке нейтральных российских участников Олимпиады-2024 борцы вольного стиля призер чемпионата Европы Начын Монгуш (до 57 кг), призер чемпионата мира Шамиль Мамедов (до 65 кг), победитель первенства Европы U-23 Арслан Багаев (до 86 кг) и призер первенства Европы U-23 Абдулла Курбанов (до 125 кг). Греко-римскую борьбу представляют Алан Остаев (до 87 кг) и призер чемпионата Европы Магомед Муртазалиев (до 97 кг). В женской сборной — призер чемпионата Европы Наталья Малышева (до 53 кг), а также Алина Касабиева (до 63 кг) и Елизавета Петлякова (до 68 кг).

Обращает на себя внимание, что Малышева прошла фильтр, несмотря на то что украинские борцы настаивали на ее дисквалификации из-за лайка в социальных сетях. Наталья публично поддержала свою подругу по сборной Динару Кудаеву, отец которой погиб во время СВО. Причины, по которым в заявке отказано другим борцам, не озвучены. Но, как правило, речь идет о связях спортсменов с ЦСКА или «Динамо». Кроме того, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев не был допущен до лицензионного турнира из-за появления на митинге в «Лужниках». Очень обидно и за Заурбека Сидакова, который ради Парижа отложил переход в ММА.

«Он мне сказал, что не выступит на Олимпиаде, — сказал «СЭ» товарищ Сидакова таджикский боец UFC Мухаммад Наимов. — Это печальная новость, грустная. Мы только что по телефону говорили. Он говорит: «Вот так и вот так, Мухаммад...». Я говорю: «Брат, я знаю, как ты готовился...» У него очень серьезная травма была, и он через это прошел. «Я не знаю, что сказать, брат, как поддержать, я знаю, как ты хотел золото Олимпиады...».

Наталья Малышева. Фото Федерация спортивной борьбы России

В недоумении относительно отказов в допуске остались и белорусские борцы. «Требуем объяснений, на каком основании наши спортсмены не допущены, — приводит «Спорт Беларуси» слова председатель Белорусской федерации борьбы Алима Селимова. — Исключить наших ребят — полное кощунство со стороны МОК. Нас просто обманули. Хотим услышать причину, по которой был вынесен данный результат, увидеть подтверждение или доказательства, почему так вышло? Есть определенные требования МОК. Мы четко им соответствуем по всем пунктам. Что не так?

К сожалению, внятного ответа на мой вопрос не услышал. Все как-то завуалировано. Подготовили обращение в МОК, сейчас идут разбирательства. Не хочется ругаться, очень надеемся на обратный исход».