Разговор сразу после финальной схватки.

9 августа в Париже состоялась финальная схватка борцов-вольников в категории до 86 кг. Выступающий за Болгарию россиянин Магомед Рамазанов одолел иранца Хасана Яздани и стал олимпийским чемпионом. После схватки Рамазанов ответил на вопросы журналистов — о том, как прошел финал и об организации Олимпиады. Также Рамазанов извинился перед алжирской девушкой-боксером и пояснил свои слова о смешанных единоборствах.

— Как финал? Не удивило, что с первых минут начались какие-то проблемы?

— Да, у него что-то проблемы. Честно говоря, победа не так радостна была. Яздани был травмирован, как я понял. Не полностью боролся. Боролся, боролся, выходил обратно, пауза. Тяжело было ему собраться из-за этого. А так он — легенда. Я рад, что с ним разделил ковер. Я ему сказал, он легенда. Я смотрел на его схватки и мотивировался. Всегда хотел с ним попасться. Я видел, те, кто с ним борется, обычно начинают защищаться, уходят назад. Не убегать, а пассивничать. У меня всегда цель была — уже несколько лет. Я думал, если я с ним попадусь, я сам пойду в первую атаку. И вот так и сделал. Я доволен, что так получилось. Спасибо Всевышнему за то, что дал мне силу, терпение, волю, успокоил нервы, собрал меня. Благодарю, что я заработал золотую медаль. Я так счастлив! Я просто не могу поверить даже в этом.

— Что значит эта медаль для тебя?

— Все значит. Эту медаль хотел мой отец, хоть его и нет с нами.

— Как переключился?

— Мой брат борется за Болгарию уже два года. Тоже приносит медали Болгарии. Уже принес медаль чемпионата мира, с Европы несколько медалей. Тоже очень техничный, мощный борец. И я надеюсь, что он в следующем цикле тоже покажет себя, очень сильно проявит. У него данные даже лучше, чем у меня. Вот он перешел, у меня были знакомые друзья здесь, которые мне еще несколько лет назад говорили: переходи за нас, а не за другую страну. Тогда были какие-то моменты, и затянулось это все. И вот в январе мне помогли, знакомые болгары ускоренно в процессе сделали паспорт. Уже, получается, пятый или шестой мой турнир за Болгарию. Болгарский тренер, у которого мой брат числился — Мирослав Колев — помог с этими вещами, с документами. Он двигался там в Болгарии, по документам он сам знает, что, где, как.

Здесь мой тренер, личный тренер, Вадим Алексеевич Биязь. Без него ничего не было. Он сам болгар, но вырос в Молдавии, работает в Москве. Если бы не он, я бы в 24 года, шесть-семь лет назад, оставил эту борьбу, и никогда вы меня не знали бы, наверное, как борца. Я благодарен ему. Он все сделал. Он, начиная с финансового плана и заканчивая психологией, тренировками, во всем помогал. Также все тренеры московской школы «Трудовые резервы», где я провожу большое количество времени. Даже город Астрахань, село Октябрьское, Дагестан, весь Дагестан, неважно, Хасавюрт, Махачкала, училище Олимпийского резерва в Хасавюрте — все школы, я где только не тренировался, и в Германии, везде старался. Я всем благодарен, даже тем, кто особо не был вовлечен в этот процесс. Каждый человек, который даже минимум мне принес — это уже много для меня, потому что бочка знаний накапливается — понемножку, понемножку, понемножку. И даже если кто-то мне просто словом сказал «удачи тебе» — это уже принесло пользу. Я всем благодарен. Нет [людей], на кого я злой. Я даже не могу вспомнить, что на кого я имею злость и кого я ненавижу. Нет таких людей. Всем благодарен. Даже тем, кто против меня болеет. Потому что они тоже способны мотивацию дать. Потому что это дает злость, чтобы доказать им, что я не мешок.

— Можно сказать, что ради этого момента ты менял гражданство?

— Ради олимпийской медали, да. В основном да. И в дальнейшем двойное гражданство помогает, как высшее образование. Помогает не потеряться в жизни. Чем больше у тебя знаний, чем больше у тебя возможностей, тем больше ты интересен в этом мире. Этот мир — джунгли, поэтому если ты слабо себя ведешь в этом мире, тебя сожрут. Если ты будешь всегда достойно везде двигаться и не бояться ничего, я думаю, ты никогда не потеряешься. И главное — не пить, не употреблять всякие вещи, которые затуманивают разум. Потому что это портит мотивацию и ломает дух. Вот что я скажу.

— Что ты хочешь сказать на болгарском?

— «Благодаря» хочу сказать всем. Премного благодаря.

— Какие у тебя планы после Олимпиады?

— Посмотрим, какие-то, может, процедуры будут после Олимпиады. Куда-то пойти, с кем-то встретиться. Основная цель сейчас — встретиться с моим личным тренером. И с моей семьей. Потому что я даже не представляю, как они сейчас... Моя мама, мои братья, сестры, которые проводят тяжелую жизнь. Монотонную, тяжелую, грязную работу делают, чтобы я мог тренироваться. И они это очень ждали. Я надеюсь, этой медалью я принесу комфорт в жизнь.

Магомед Рамазанов. Фото AFP

— Узнавал, машины, квартиры какие-нибудь в Болгарии дают за золотую медаль?

— Нет, я даже не интересовался, потому что я не сомневаюсь, что они что-то дадут мне. Я [знаю] очень много болгар, которые любят борьбу. И в Дагестане. Я просто не представляю, за меня столько людей болеют! Не только в России — в Германии, в Италии, где бы я ни был. Даже когда я на прошлом предолимпийском турнире в России проиграл за выход в обыкновенный финал, мне столько людей писали! Очень много людей писали и поддерживали меня, и верили в меня.

— О чем мечтаешь сейчас?

— Я буду дальше тренироваться. Да, хочу выиграть чемпионат Европы, хочу выиграть чемпионат мира. Цель — в 35 лет закончить. Сейчас, честно говоря, таких прям целей нету. Самые высшие цели я выполнил. Дальше буду работать профессионально и плюс еще в свое удовольствие.

— Лос-Анджелес?

— Лос-Анджелес — надеюсь, я попаду туда и выиграю. Надеюсь.

— А кроме борьбы что?

— Кроме борьбы — семья. Самое важное в жизни. Даже не эта медаль. Семья.

— Магомед, про Париж можно рассказать о твоих впечатлениях? Тебе понравилась ли Олимпиада по организации?

— Конечно. Все было четко. Франция уже не чужая для меня страна, потому что вся федерация вольной борьбы, все ребята, которые выступают за сборную Франции, это мои очень близкие друзья. И чеченцы ребята есть там, и французы, и марокканцы, алжирцы. Раза четыре я был в Париже, и они меня возили в другие города, показывали мне город. Очень с душой относились ко мне и тренера федерации Франции, и сам коллектив INSEP — есть такая база, где тренируются все их спортсмены.

Ни разу не могу сказать, что я провел плохо время здесь и не увидел никакого лицемерия с их стороны. Я еще раз готов приехать к ним и помогать им. И просто даже приехать в гости.

— Я на бокс ездил и там слышал, что интерсекс-женщины выступают, которые типа с мужским ударом. То есть у них высокий тестостерон.

— Смотрите, как считаю. Трансгендером нельзя давать выступать. Потому что это мужчины. Женщины — женщины. Как может мужчина драться с женщиной? Но насчет этой девушки скажу, что я сначала подумал плохо о ней. Алжир — такая исламская страна. Я думал, как они могли себе такое позволить, пустить на Олимпиаду? Но оказалось, это была девушка, и я хочу официально извиниться перед ней за то, что даже просто в мыслях подумал о ней плохо. Эта девочка, по-моему, тоже тяжелый образ жизни вела и вот так достигла успеха. Что бы она ни делала, это ее личная жизнь, и даже за какие-то грехи ее она будет сама отвечать. Я за свои мысли хочу извиниться, и нет проблем.

И насчет боев хочу сказать еще раз. Просто я в комментариях читал, очень плохо там. Я не против боев, потому что боевое искусство — мужской вид спорта. И это нужно мужчине, но в целях самообороны. Я тоже сам хочу практиковаться для себя. Если какая-то драка на улице будет, я должен уметь ударить и уметь защищаться от удара. В целях самообороны я готов заниматься этим. Просто мое личное мнение — я не хочу выступать по боям. Это как колизей — ну, ладно, я не скажу, что как собачьи бои. Это колизей, где люди бьются в крови. И людям нужно зрелище, нужна кровь этим болельщикам. Здесь не нужна кровь. На ковре зрителям не нужна кровь. Даже когда у человека чуть-чуть идет кровь, когда травма у человека, они жалеют его. Не хотят, чтобы такое было. И здесь даже когда небольшое рассечение, сначала кровь чистят и дают выступить.

Красиво — не так, как как будто ты в рабство попал. Это мое мнение, я не против боев, у меня есть друзья-бойцы, мощные братья, о которых ничего плохого не могу сказать. Просто единственное, что поп-ММА... Вот это я вообще не признаю. И кулачные бои — вот это реально ужас, я против этого. А боями люди пускай занимаются, зарабатывают на жизнь как хотят. Я не против, я их не презираю за это. Я, наоборот, рад, когда мои близкие, когда достойные люди добиваются успеха. Просто вот так заголовок сделали, и в комментариях смотрю — многие даже не дочитывают, не додумывают, и сразу осуждают. Ну, неприятно мне. Я не хочу, чтобы обо мне плохо думали. Я хочу, чтобы мои мысли поняли. Конечно, короткое интервью, они меня не поймут. Но я просто хочу, чтобы люди не думали обо мне плохо.