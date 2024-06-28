«Мерзкое и необоснованное решение». Серебряного призера Олимпиады не пускают в Париж

Представитель Белоруссии Магомедхабиб Кадимагомедов не может поверить, что остался без Олимпиады.

Топовых российских борцов-вольников не допустили к Олимпиаде в Париже, но пострадали не только они, но и представители Белоруссии. Один из самых ярких примеров — серебряный призер ОИ-2020 в категории до 74 кг Магомедхабиб Кадимагомедов.

Магомедхабиб Кадимагомедов жестко отреагировал на решение Международного олимпийского комитета. «Это было необоснованное и самое мерзкое решение против меня со стороны Олимпийского комитета», — написал он в социальных сетях. Спустя день Кадимагомедов рассказал о ситуации более развернуто в интервью «СЭ».

«Всем понятно, что это необоснованно. Я был удивлен, что мое имя занесли в список отстраненных. Мне непонятно до сих пор, за что меня отстранили. Они не обосновали это, просто пришел отказ, наш НОК связывался с ними, но все равно отказ, причины не назвали. Я готовился и увидел, что некоторым спортсменам отказали. Свою фамилию не нашел [среди тех], у кого допуск есть. И начал узнавать — сказали, что у нас тоже недопуск. Я до последнего думал, что [допустят]... и сейчас думаю — я до конца не верю, что не попал. Сказали, пока недопуск, разбираемся, решаем. Полностью не осознал, что не поеду. Есть какие-то надежды, что могу поехать, так как еще месяц-полтора».

Теперь в Париже в категории до 74 кг не выступят сразу два лучших борца прошлой Олимпиады. Помимо Кадимагомедова, МОК не включил в списки допущенных и обладателя золотой награды Токио Заурбека Сидакова. В финале Сидаков победил со счетом 7:0.

«Не допустили Заурбека и меня — двух финалистов Олимпийских игр последних в таком возрасте самом пиковом. Когда он увидел, что меня тоже не допускают, он утром позвонил, говорил: почему у тебя недопуск? Я тогда на себе ощутил, как это трудно, когда ты всю жизнь стремишься к чему-то и какие-то абсолютно незнакомые люди тебе перекрывают дорогу».

Магомедхабиб Кадимагомедов. Фото Соцсети

Один из логичных вариантов продолжения карьеры для Кадимагомедова — переход в ММА. Это не просто фантазии: Магомедхабиб еще в прошлом году подписал контракт с промоушеном Bellator, плюс ко всему он дружит и тренируется с Хабибом и его командой. Но Кадимагомедов подчеркивает: прямо сейчас этого перехода не будет.

«Пару дней у меня нелегкие были, я вообще не знаю, какой шаг следующий сделать. Если не поеду на Олимпиаду... я три года готовился, чтобы олимпийским чемпионом стать. Есть чемпионат мира в не олимпийских весах — возможно, туда нас допустят, потому что это уже не МОК решает, а федерация борьбы. У меня нет планов [уходить в ММА], потому что-то, что я тренировал, я хочу выплеснуть куда-то. Если не на Олимпиаде, то на чемпионате мира хотя бы. Чтобы зря это время не было потрачено. А с нового года можно какие-то шаги предпринимать, посмотрим. Такое решение принять очень сложно за короткое время».

Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал олимпийскую путевку на лицензионном турнире по вольной борьбе в Баку, победив в финале весовой категории до 74 кг представителя Словакии Таймураза Салказанова. Схватка закончилась со счетом 4:2 в пользу Магомедхабиба.