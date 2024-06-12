НОК Украины требует отстранить трех российских вольниц. У одной из них отец погиб на СВО

Еще две обвиняются в том, что поставили лайк.

Национальный олимпийский комитет Украины призвал отстранить четырех российских и белорусских девушек-борцов от Олимпийских игр-2024 в Париже. Согласно заявлению на сайте НОК, комитет уже отправил запрос в Международный олимпийский комитет с протестом против участия россиян и белорусов в Играх в Париже.

Такое обращение НОК Украины сделал после поста российского борца Динары Кудаевой в соцсетях. Девушка написала о своем отце, который погиб на территории Украины, участвуя в СВО.

Кудаева назвала отца героем, а лайки на ее пост поставили ее партнеры по сборной Ольга Хорошавцева и Наталья Малищева — теперь их тоже требуют отстранить от Игр в Париже. В данный момент пост Кудаевой об отце в ее соцсетях не отображается — вероятно, он скрыт или удален.

Четвертой девушкой, которую в НОК Украины не хотят видеть на Олимпиаде, стала белоруска Ирина Курачкина. Ее хотят лишить нейтрального статуса из-за участия в мероприятиях вместе с сыном президента Белоруссии Виктором Лукашенко.

Ирина Курачкина. Фото Global Look Press

О недовольстве НОК Украины высказалась олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Теперь нельзя и человеческое отношение выразить, — сказала Журова «СЭ». — Уже нет ничего человечного от них, если они так реагируют на смерть. Ужасно, что все это отслеживается. Кто теперь после таких вещей захочет поехать на Олимпиаду? Бесчеловечные... Придираются ко всему. Я выражаю соболезнования семье спортсменки. Отец у Динары — герой!»

Также прокомментировал ситуацию бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев.

«Ну они же предупреждали,что используют любую возможность не пустить наших спортсменов на Олимпиаду, — сказал Валуев «СЭ». — Они все моральные линии давно пересекли».

Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские атлеты смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом россиян не допустят до участия в церемонии открытия Игр, а их награды не будут учитываться в медальном зачете.