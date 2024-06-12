Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Борьба вольная

Париж-2024

12 июня, 23:30

НОК Украины требует отстранить трех российских вольниц. У одной из них отец погиб на СВО

Украина потребовала отстранить трех россиянок от Олимпиады за пост о погибшем отце
Отдел единоборств «СЭ»
Динара Кудаева.
Фото Центр спортивной подготовки г. Красноярск/Владимир Гребенников
Telegram Дзен
Еще две обвиняются в том, что поставили лайк.

Национальный олимпийский комитет Украины призвал отстранить четырех российских и белорусских девушек-борцов от Олимпийских игр-2024 в Париже. Согласно заявлению на сайте НОК, комитет уже отправил запрос в Международный олимпийский комитет с протестом против участия россиян и белорусов в Играх в Париже.

Ярослава Магучих. Украинская прыгунья Магучих оскорбила бывшую россиянку. Они поспорят за медали Олимпиады

Такое обращение НОК Украины сделал после поста российского борца Динары Кудаевой в соцсетях. Девушка написала о своем отце, который погиб на территории Украины, участвуя в СВО.

Кудаева назвала отца героем, а лайки на ее пост поставили ее партнеры по сборной Ольга Хорошавцева и Наталья Малищева — теперь их тоже требуют отстранить от Игр в Париже. В данный момент пост Кудаевой об отце в ее соцсетях не отображается — вероятно, он скрыт или удален.

Четвертой девушкой, которую в НОК Украины не хотят видеть на Олимпиаде, стала белоруска Ирина Курачкина. Ее хотят лишить нейтрального статуса из-за участия в мероприятиях вместе с сыном президента Белоруссии Виктором Лукашенко.

Ирина Курачкина.
Фото Global Look Press

О недовольстве НОК Украины высказалась олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Теперь нельзя и человеческое отношение выразить, — сказала Журова «СЭ». — Уже нет ничего человечного от них, если они так реагируют на смерть. Ужасно, что все это отслеживается. Кто теперь после таких вещей захочет поехать на Олимпиаду? Бесчеловечные... Придираются ко всему. Я выражаю соболезнования семье спортсменки. Отец у Динары — герой!»

Также прокомментировал ситуацию бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев.

«Ну они же предупреждали,что используют любую возможность не пустить наших спортсменов на Олимпиаду, — сказал Валуев «СЭ». — Они все моральные линии давно пересекли».

Николай Валуев. «Не стоит героизировать поездку нейтральных россиян на Олимпиаду». Николай Валуев — о выступлении без флага в Париже-2024

Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские атлеты смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом россиян не допустят до участия в церемонии открытия Игр, а их награды не будут учитываться в медальном зачете.

8
Читайте также
Форвард «Динамо» Тюкавин стал игроком сезона в опросе футболистов РПЛ
Лучший игрок РПЛ: Андраде, Луна и А.Фернандес из «Балтики» проголосовали за себя
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ
Актриса из сериала «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«За мной будто решили устроить охоту». Садулаев отреагировал на недопуск в Баку — его поддержал Снайдер