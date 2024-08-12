«Нас не зря боялись!» Глава Дагестана в восторге от олимпийских побед земляков в составе других сборных

Дагестанские борцы и тхэквондисты выиграли в Париже шесть медалей за Узбекистан, Болгарию, Бахрейн, Грецию и Азербайджан.

Международный олимпийский комитет допустил до Игр в Париже лишь 15 спортсменов из России, которые выступали в нейтральном статусе. Однако в столице Франции все равно собралось немало атлетов российского происхождения, которые завоевывали медали. Уроженцев Дагестана, выступавших за другие страны, поздравил глава региона Сергей Меликов.

«Каждый из них закалял свой характер в дагестанских школах борьбы и совершенствовал навыки в спаррингах с сильнейшими соперниками, — написал Меликов у себя в телегам-канале. — Такие результаты показывают, что нас не зря боялись! Дагестанцам в этом виде спорта (вольной борьбе. — Прим. «СЭ») нет равных, поэтому страх перед ними понять можно. Но оправдать решения МОК, которые идут вразрез с главными спортивными принципами, ничем нельзя».

Ахмед Тажудинов. Фото Reuters

Шесть дагестанцев завоевали медали на Играх. Чемпионами в различных весовых категориях в вольной борьбе стали Разамбек Жамалов, Магомед Рамазанов и Ахмед Тажудинов, представлявшие Узбекистан, Болгарию и Бахрейн соответственно. Бронзовые медали завоевали Даурен Куруглиев (Греция) и Магомедхан Магомедов (Азербайджан). Серебряную медаль в тхэквондо завоевал Гашим Магомедов, также выступавший за Азербайджан.

Федерация спортивной борьбы России отказалась от участия в Олимпиаде после недопуска нескольких своих представителей. «А тем борцам, которым закрыли дорогу на Олимпиаду, скажу одно: для нас вы такие же чемпионы! Уверен, впереди вас ждут победы, а гимн нашей страны еще не раз прозвучит на самых престижных соревнованиях!» — написал Меликов.

Гашим Магомедов. Фото AFP

Ранее поздравлениями для соотечественников, выступавших на Олимпиаде за другие страны, поделился глава Якутии Айсен Николаев. Региональный лидер выделил марафонку Сардану Трофимову, а также борцов Айаала Лазарева и Виктора Рассадина.

«Результат оказался не в нашу пользу, но то, что два наших борца сражались за бронзовые медали на Олимпийских играх, — это большой успех якутской школы борьбы. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы в Якутии расцветали новые таланты, и я верю, что наши спортсмены обязательно будут на самых высоких ступенях олимпийских пьедесталов», — заявил Николаев.