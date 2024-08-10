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Париж-2024

Сегодня, 22:15

«Это неадекватно, мы подали апелляцию!» Скандал в борьбе: два россиянина не поделили медали — под угрозой чемпион

Уроженец Дагестана Жамалов завоевал золото Олимпиады в вольной борьбе
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Разамбек Жамалов (слева) и Чермен Валиев.
Фото AFP
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Чемпионат РФ в рамках Олимпиады кончился тем, что имя победителя понравилось не всем.

Олимпийским чемпионом по вольной борьбе в категории до 74 кг стал представитель Узбекистана Разамбек Жамалов.

Олимпийские игры. Париж (Франция)
Вольная борьба. Мужчины, до 74 кг
За 3-е место
Чермен Валиев (Албания) — Виктор Рассадин (Таджикистан) — 6:2
Финал
Даичи Такатани (Япония) — Разамбек Жамалов (Узбекистан) — 0:5

Одни россияне в соперниках

Немного фактов. Чемпионом в Токио и главным фаворитом был Заурбек Сидаков — его не допустил МОК.

Жамалов (уроженец Хасавюрта, Дагестан) по дороге к золоту прошел:

— Магомедхабиба Кадимагомедова (Белоруссия, родился в Дагестане);
— Таймураза Салказанова (Словакия, родился в Северной Осетии);
— Чермена Валиева (Албания, родился в Северной Осетии);
— Виктора Рассадина (Таджикистан, родился в Якутии);
— Даити Таканати (Япония, родился в Японии).

Самой спорной схваткой оказалась четвертьфинальная с Валиевым. За 10 секунд до конца этнический осетин вел у этнического чеченца 5:4, но на последних секундах Жамалов получил сразу два балла из-за пассивности соперника. Валиев после этого в сердцах метнул металлическое ограждение в микст-зоне, назвав судей «продажными». Не будучи специалистом в борьбе, я поспрашивал об исходе схватки у тренеров — и не все согласились с победой Жамалова.

На следующий день Жамалов дошел до золота, а Валиев — до бронзы, за счет правил, которые позволяют проигравшему финалисту дойти до схватки за третье место.

Оба дали комментарии и на вопросы «СЭ» о судействе отвечали так, что треш-ток UFC отдыхает.

Чермен Валиев и Разамбек Жамалов.
Фото Reuters

Я не знаю, какие мысли у судей

Первым вышел Валиев:

— Я выложился, терять было нечего, но это не то, за чем я приехал, — прибыл сюда за золотом. Не понял, что произошло на последних секундах схватки с Жамаловым. Я выиграл схватку. Челлендж просят от безысходности на последних секундах, они нажали на кнопку. Судьи решают исход. Считаю, неадекватно давать подряд два балла за пассивность сопернику. Их даже близко не было! Я не избегал борьбы. Когда человек ведет, он не атакует, а защищается, не рискует проходить в ноги. Один дали, хорошо, оставалось пять секунд, я стоял в центре ковра, он прошел в ногу, я отпрыгнул. Все. Судья на ковре оценки не ставил, затем посмотрели видео — и поменяли решение. Не знаю, как это работает, и сейчас не понимаю, какие мысли возникли у судей. Знаю правила борьбы и считаю, что некорректно оценили эти действия.

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Протест? Мы планировали подавать апелляцию и отправили ее по почте в комиссию федерации. Но думаю, уже ничего не поменяют. Здесь провел четыре схватки и все выиграл. Кто разбирается в борьбе, ему показать эту схватку — он скажет, что там некорректно отсудили.

Разамбек Жамалов появился в микст-зоне несколькими минутами позже — хорошо, что парни разминулись:

— Настраивался на тяжелый финал, кровь у меня на лице еще с предварительных встреч. Всем соперникам спасибо за конкуренцию. Валиев говорит, что выиграл нашу схватку? Он взял бронзу, я — золото. Все по факту. Он убегал всю схватку. В мою пользу никогда судейства не было, с чего вдруг на Олимпиаде начнут за меня это делать? Я бегал за ним постоянно, это явное уклонение от борьбы. Это первый раз такое? Сколько примеров в борьбе! Люди просто не могут признать.

Разамбек Жамалов.
Фото AFP

Эта медаль и для нас

Справедливости ради, про отсутствие российской сборной и отношение к своей родине оба высказались одинаково:

Жамалов:

— Чемпионат России получился? Вчера было такое ощущение. Когда вышел в финал с японцем, сразу легче бороться стало. (Улыбается.) Не хватает россиян здесь, да. Если бы они были, еще лучше был бы турнир. Могу ли в отсутствие Заурбека назвать себя лучшим? Я здесь выиграл, а дальше что могу сделать? Это странные вопросы.

Это золото в том числе и для России, я там родился. И для Узбекистана, и для Дагестана, и, конечно, для моей гордой Чечни.

В этот момент по видеосвязи на телефоне Жамалова находись родственники из Хасавюрта, которые эти слова встретили ревом, — но сотрудники оргкомитета не дали даже сфотографировать этот момент.

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Валиев:

— Российской сборной не хватало. Хотел бы, чтобы Заурбек приехал. Кто завоевал лицензии — должны здесь находиться. Они не приехали из-за давления? Лидеров не допустили, и команда приняла решение, что не будет ставить вторых-третьих номеров. Других подробностей не знаю. Эта бронза — в том числе и для России, я там вырос, всем благодарен, желаю удачи. Почему перешел? Я давно хотел перейти и бороться на Европе, мире. Спасибо Албании, она стала для меня вторым домом. Конкуренции не избегал, просто хотел гарантировать себе международные соревнования. О предательстве, может, кто-то и говорил, но не слушал. Родные и близкие меня поддержали.

Олимпиада
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