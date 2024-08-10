Жуткая травма борца из Румынии. Каталина Аксенте повредила шею и покинула арену на носилках

Инцидент произошел в 1/8 финала турнира по вольной борьбе.

Женский турнир по вольной борьбе в весе до 76 килограммов едва не обернулся трагедией. Румынская спортсменка Каталина Аксенте получила серьезную травму шеи во время схватки 1/8 финала против представительницы США Кеннеди Алексис Блейдс.

Поединок складывался в пользу 20-летней американки. После первого двухминутного раунда она вела 6:0 и продолжала доминировать. Во втором отрезке боя она забралась за спину румынке и осуществила резкий бросок через спину. За этот прием Кеннеди получила еще пять баллов, однако он получился очень болезненным для румынки.

Каталина приземлилась на шею и не смогла встать — однако шевелила конечностями и самостоятельно перевернулась на спину. 28-летняя румынка несколько минут лежала на татами, пока врачи оказывали ей помощь. В итоге ей зафиксировали шею и унесли с арены на носилках. Дальнейших новостей о здоровье Аксенте пока нет.

В соцсетях повреждение спортсменки вызвало серьезное беспокойство.

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Фото Reuters

Румынка — двукратная бронзовая призерка чемпионатов Европы. Медали выиграла в 2020-м и 2023 годах. Американка находится только в начале карьеры, но в 20 лет уже имеет несколько достижений. В 2021-м выиграла чемпионат мира среди девушек до 20 лет, а в 2023-м — серебряные медали чемпионата мира U-23.

Блейдс могла принять участие и в прошлой Олимпиаде, когда ей было всего 17 лет. Она добралась до финала национальной квалификации, однако уступила Тамире Менсах-Сток, которая в Токио выиграла золото. На нынешние Игры она отобралась, победив серебряную медалистку Токио Аделайн Грей. После схватки с Аксенте Кеннеди прошла кубинку Милайми Марин Потрилье и в полуфинале встретится с Айпери Медет Кызы из Киргизии.