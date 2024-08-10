Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Борьба вольная

Париж-2024

Сегодня, 18:15

Жуткая травма борца из Румынии. Каталина Аксенте повредила шею и покинула арену на носилках

Румынка получила жуткую травму на олимпийском турнире по вольной борьбе в Париже
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Каталина Аксенте.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Инцидент произошел в 1/8 финала турнира по вольной борьбе.

Женский турнир по вольной борьбе в весе до 76 килограммов едва не обернулся трагедией. Румынская спортсменка Каталина Аксенте получила серьезную травму шеи во время схватки 1/8 финала против представительницы США Кеннеди Алексис Блейдс.

Поединок складывался в пользу 20-летней американки. После первого двухминутного раунда она вела 6:0 и продолжала доминировать. Во втором отрезке боя она забралась за спину румынке и осуществила резкий бросок через спину. За этот прием Кеннеди получила еще пять баллов, однако он получился очень болезненным для румынки.

Врачи оказывают помощь хоккеистке сборной Нидерландов Йоше Бург. Жуткая травма голландской хоккеистки на Олимпиаде. Она истекала кровью, но продолжила матч

Каталина приземлилась на шею и не смогла встать — однако шевелила конечностями и самостоятельно перевернулась на спину. 28-летняя румынка несколько минут лежала на татами, пока врачи оказывали ей помощь. В итоге ей зафиксировали шею и унесли с арены на носилках. Дальнейших новостей о здоровье Аксенте пока нет.

В соцсетях повреждение спортсменки вызвало серьезное беспокойство.

Kaka Begampur: «Дай бог ей восстановиться от травмы»;

Rohitash: «Страшно. Это борьба на Олимпиаде или рестлинг WWE?»

Фото Reuters

Румынка — двукратная бронзовая призерка чемпионатов Европы. Медали выиграла в 2020-м и 2023 годах. Американка находится только в начале карьеры, но в 20 лет уже имеет несколько достижений. В 2021-м выиграла чемпионат мира среди девушек до 20 лет, а в 2023-м — серебряные медали чемпионата мира U-23.

Блейдс могла принять участие и в прошлой Олимпиаде, когда ей было всего 17 лет. Она добралась до финала национальной квалификации, однако уступила Тамире Менсах-Сток, которая в Токио выиграла золото. На нынешние Игры она отобралась, победив серебряную медалистку Токио Аделайн Грей. После схватки с Аксенте Кеннеди прошла кубинку Милайми Марин Потрилье и в полуфинале встретится с Айпери Медет Кызы из Киргизии.

Олимпиада
1
Обсудить
Читайте также
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике обвинил мать в краже призовых
Румынка получила жуткую травму на олимпийском турнире по вольной борьбе в Париже
«Искандер-М» нанес удар по командному пункту ВСУ в приграничье Курской области
«Я родилась женщиной, я жила как женщина!». Боксерша с проваленным гендер-тестом выиграла Олимпиаду-2024 и выступила с громким заявлением
На 72-м году жизни умер заслуженный артист РФ Александр Яськов
Кенийский марафонец Кипчоге впервые в карьере остался без медали Олимпиады
Популярное видео
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Двойное гражданство помогает. Этот мир — джунгли». Интервью олимпийского чемпиона Магомеда Рамазанова