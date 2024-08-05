Кому выгодно снятие россиян с Олимпиады? Расклады на борцовский турнир Парижа-2024

18 медалей в трех видах борьбы разыграют без сборной России.

В понедельник в Париже стартует турнир по борьбе — на протяжении недели спортсмены разыграют по шесть комплектов наград в греко-римской, вольной и женской борьбе. Соревнования пройдут в «Гран Палас Эфемер» — временном павильоне, сооруженном в 2021 году на Марсовом поле. Здесь устраивали выставки и другие публичные мероприятия. Во время Игр здесь кроме борцов также соревновались дзюдоисты, а после окончания Олимпиады павильон будет разобран.

В турнирах по борьбе примет участие 291 спортсмен из 61 страны, более двадцати из них — бывшие россияне. Но собственно сборной России, входящей в число ведущих мировых держав в спортивной борьбе, в Париже не будет — ни под своим флагом, ни в нейтральном статусе. Кто же будет блистать на Играх-2024?

Фото Global Look Press

Анатомия отказа

Сборной России, несмотря на тяжелую международную обстановку и санкции со стороны МОК, изначально удалось успешно пройти несколько ступеней отбора и получить 16 лицензий в трех видах борьбы из 18 возможных. Первые путевки в Париж были добыты еще на чемпионате мира-2023 в Белграде, в апреле нынешнего года россияне успешно выступили на европейской квалификации в Баку, а затем в мае получили еще несколько мест на мировом отборе в Стамбуле. В итоге без мест на олимпийском турнире мы остались только в весе до 67 кг в греко-римской борьбе и в категории до 76 кг у женщин.

Правда, уже в ходе квалификации можно было отметить ряд неприятных моментов. Например, до соревнований не допускали некоторых лидеров сборной России, например олимпийских чемпионов Токио Абдулрашида Садулаева и Мусу Евлоева. Но поскольку лицензии у борцов не именные, надежда собрать сильный состав сохранялась. И если бы это произошло, россияне могли бы выступить в Париже как минимум немногим хуже Токио, где три года назад выиграли восемь медалей, в том числе четыре золота.

Но когда незадолго до Олимпийских игр МОК начал публиковать списки россиян, приглашенных на соревнования, оказалось, что количество борцов в них сократилось с 16 до 10. При этом среди тех, кого были согласны допустить на Игры, было совсем немного реальных лидеров команды. Ни Садулаева, ни Евлоева, ни еще двух олимпийских чемпионов Завура Угуева и Заурбека Сидакова, ни Артура Найфонова там не нашлось. В десятку от МОК попали Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

Конечно, даже в таком составе сборная России не осталась бы в Париже без наград. Но поведение МОК, постоянно менявшего правила игры и отсеивавшего сильнейших, привело к тому, что во Францию решено было никого не посылать. «Исполком Федерации спортивной борьбы России провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко?римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения, и мы пришли к единогласному решению — отказаться от участия в Олимпийских играх», — говорилось в официальном сообщении ФСБР.

Чуть позже в прессе стали появляться сообщения, что на Игры согласился поехать бронзовый призер чемпионата мира-2023 вольник Шамиль Мамедов, но позже он опроверг эти сведения. По словам Мамедова, он все равно не смог бы бороться в Париже из-за травмы.

Абдулрашид Садулаев. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Пусто не бывает

Напомним краткую историю выступлений российских борцов на Олимпиадах. Токио-2020 — 8 медалей, 4 золотых. Рио-2016 — 9 медалей, 4 золотых. Лондон-2012 — 11 медалей, 5 золотых. Пекин-2008 — 10 медалей, 7 золотых. Ясно, что сборная России представляет серьезную силу, с которой нельзя не считаться. Но природа не терпит пустоты, и если эти медали не достанутся нам, то их получит кто-то еще. Кто же будет блистать на борцовских коврах в Париже?

Наибольшие надежды российские болельщики, конечно, возлагали на вольную борьбу. Именно в ней на прошлой Олимпиаде было выиграно три медали высшей пробы, и теперь добыли полный комплект лицензий. Очень любопытно, что в Париже зрители не увидят ни одного из чемпионов Токио. Угуева, Садулаева и Сидакова не допустили в МОК, японец Такуто Отогуро (до 65 кг) и американец Дэвид Тэйлор (до 86 кг) не прошли национальный отбор, а еще один представитель США супертяж Гейбл Стивесон завершил карьеру любителя.

В весе до 57 кг, где не будет Угуева, главным фаворитом считается действующий чемпион мира серб Стеван Мичич. Он поспорит с японцем Реи Хигути, которого обыграл в финале домашнего турнира, а также с Арсеном Арутюняном из Армении и выступающим под флагом Албании Зелимханом Абакаровым. Категория до 65 кг, где до последнего ждали Мамедова, станет ареной битвы между представляющим Венгрию чемпионом мира Исмаилом Мусукаевым, пуэрториканцем Себастьяном Риверой и лидером мирового рейтинга Вазгеном Теваняном из Армении.

В весе до 74 кг претендентом номер один на золото был бы Сидаков, но в его отсутствие этот статус будет носить американец Кайл Дейк, взявший в Токио бронзу, а на ЧМ-2023 проигравший россиянину в финале. Еще один фаворит — выступающий под нейтральным флагом Магомедхабиб Кадимагомедов из Белоруссии, уступивший тому же Сидакову в Токио в памятной схватке за золото. Могут проявить себя азербайджанец Туран Байрамов и еще один бывший россиянин Хетаг Цаболов — чемпион мира-2014 ныне выступает за Сербию.

Категория до 86 кг осталась без бронзового призера Токио-2020 Найфонова и выигравшего там золото Тэйлора, поэтому здесь в роли фаворита серебряный призер тех Игр и чемпионата мира-2023 иранец Хасан Яздани. Он выглядит предпочтительнее на фоне более молодых конкурентов, среди которых американец Аарон Брукс, представляющий Сан-Марино Майлз Амине и казахстанец Азамат Даулетбеков. Кстати, и здесь есть именитый экс-россиянин Даурен Куруглиев, сейчас выступающий под флагом Греции.

Вес до 97 кг должен был стать главной афишей борцовского турнира — все ждали очередной встречи на ковре между Садулаевым, рвущимся к третьему олимпийскому золоту, и его принципиальным соперником американцем Кайлом Снайдером. Впрочем, атлету из США рано почивать на лаврах и без Русского Танка. Потому что в этом весе есть выступающий за сборную Бахрейна 21-летний Ахмед Тажудинов. Это воспитанник дагестанской школы борьбы, который ворвался в мировую элиту на чемпионате мира-2023, победив там и Садулаева, и Снайдера, причем последнего со счетом 10:0. Возможно, в борьбу за место в финале вмешается также Магомедхан Магомедов из Азербайджана.

А вот среди супертяжей россияне так высоко не котируются. В категории до 125 кг золото, вероятнее всего, разыграют уже стоявшие на пьедестале в Токио иранец Амир Хоссейн Заре и грузин Гено Петриашвили. А также Мейсон Перрис из США.

Муса Евлоев. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

По классике

В греко-римской борьбе, когда-то называвшейся классической, позиции российских спортсменов не так сильны, но кроме золота Евлоева на Играх-2020 у нас были еще бронзовые медали легковеса Сергея Емелина и супертяжа Сергея Семенова.

Последний, кстати, должен был бороться и в Париже, но вряд ли претендовал бы на победу. В категории до 130 кг главной вывеской будет соперничество представителей двух разных поколений — 42-летний супертитулованный кубинец Михаин Лопес, который приехал за пятым олимпийским золотом, против 26-летнего иранца Амина Мирзазаде. Этот вес, кстати, открывает турнир борцов в Париже, и после жеребьевки стало понятно, что два главных фаворита могут сойтись уже в четвертьфинале.

В весе до 97 кг, где в Токио победил Евлоев, мог бы блеснуть и еще один россиянин, молодой Артур Саргсян. Но основными претендентами остаются олимпийский чемпион Рио-2016 Артур Алексанян из Армении, три года назад проигравший финал Евлоеву, действующий чемпион мира кубинец Габриэль Росильо, бывшие россияне Абубакар Хаслаханов, который выступит под нейтральным флагом, и Артур Омаров, ныне представляющий Чехию.

Что касается других весовых категорий, то в них сильных россиян в последние годы было немного. Возможно, в весе до 60 кг мог бы блеснуть бронзовый призер недавнего чемпионата Европы Садык Лалаев, но фаворитами здесь будут серебряный призер Токио-2020 японец Кеничиро Фумита и киргизский борец Жоламан Шаршенбеков. В категории до 67 кг попробует стать лучшим поднявшийся в весе олимпийский чемпион кубинец Луис Орта, которому предстоит конкурировать с действующим обладателем титула Мохаммедом Резой Гераеи из Ирана. В категории до 77 кг главный претендент — обладатель серебра предыдущих Игр и действующий чемпион мира Акжол Махмудов из Кыргызстана, в соперниках у которого японец Нао Кусака и азербайджанец Санан Сулейманов. Наконец, в категории до 87 кг на последнем чемпионате мира золото разделили сразу двое — турок Али Дженгиз и Давид Лошончи из Венгрии. И вполне возможно, что именно они сойдутся в финале.

У женщин, где россиянки взяли пять лицензий, они в число законодателей мод в последние годы не входят. К тому же четыре из пяти лицензий в Париж россиянки добыли в последний момент, на европейском квалификационном турнире в мае. А доминирует на крупных турнирах сборная Японии — четыре золота на домашних Играх, четыре победы в шести олимпийских категориях на чемпионате мира-2023. Несложно предположить, что и теперь Страна восходящего солнца соберет немало медалей. Хотя из действующих победительниц Олимпиады в Париж приехала только Юи Сусаки в весе до 50 кг.