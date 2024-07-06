Отказались от борьбы. Новый олимпийский бойкот россиян

Еще девять наших спортсменов отказались от выступления в Париже на условиях МОК.

Еще одна сборная России заявила об отказе от участия в Олимпиаде из-за дискриминационных решений комиссии МОК по допуску. 19 июня исполком нашей федерации спортивной борьбы рекомендовал всем допущенным до Игр-2024 спортсменам принять приглашение, что и было сделано. Однако через две с половиной недели позиция поменялась — и девять российских борцов, прошедших все фильтры, видимо, останутся дома. «ФСБР, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе не пойдут на поводу у политиков и не дадут сломить дух российской команды, мы не принимаем неспортивный принцип отбора, которым руководствовался МОК, формируя список допущенных атлетов, цель которого — подорвать принцип единства нашей команды», — говорится в заявлении на официальном сайте wrestrus.ru.

Олимпийские игры перестали быть соревнованиями сильнейших

До сих пор представители спортивной борьбы, несмотря на недопуск по политическим причинам целой группы звезд, были самой многочисленной частью камерной делегации нейтралов с российским паспортом. Еще утром в субботу эта заявка включала 22 фамилии — теперь же численность наших олимпийцев снижается на 40 процентов — до 13 человек. А вместе с этим уменьшаются и шансы на медали. Ведь, несмотря на отсутствие лидеров, уровень российской борьбы позволял рассчитывать на награды Парижа при любом раскладе. Теперь же борцы последовали примеру дзюдоистов, которые неделю назад из-за недопуска группы своих коллег объявили о бойкоте Олимпиады-2024.

«Российские борцы в условиях санкционного давления, необоснованных ограничений, при тотальных и жесточайших проверках на предмет допуска сумели завоевать 16 олимпийских лицензий из 18 возможных, — говорится в заявлении ФСБР. — В середине июня на ресурсах Международного олимпийского комитета был опубликован «список допущенных атлетов», среди которых только 10 российских борцов, шесть из которых — далеко не лидеры сборной России... МОК стал преградой на пути Абдулрашида Садулаева к третьей олимпийской вершине, не дал возможность выступить Заурбеку Сидакову, Зауру Угуеву, Мусе Евлоеву и другим борцам сборной России, а Объединенный мир борьбы утратил последний шанс на то, что Олимпийские игры — это соревнования сильнейших».

После фильтра комиссии МОК по допуску в заявке нашей команды остались «вольники» Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов и Алан Остаев, представитель греко-римской борьбы Магомед Муртазалиев и борчихи Наталья Малышева, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова. Вероника Чумикова получила допуск, но снялась из-за травмы. В результате мы сумели заполнить только 9 из 16 квот. Причем олимпийский комитет Украины требовал аннулировать нейтральный статус еще семи допущенных россиян, якобы нарушивших правила предоставления нейтрального статуса. Навряд ли МОК согласился бы на пересмотр их дел, но теперь в этом нет необходимости. Теоретически национальная федерация не может заставить нейтральных борцов отозвать свои заявки, но очевидно, что против сборной никто из россиян не пойдет.

Абубакар Хаслаханов. Фото БФБ

Звезды из черного списка

Похожая ситуация две недели назад возникла и в сборной Белоруссии по спортивной борьбе. После отмены заявок всех лидеров большинство квот досталось дублерам, после чего белорусская федерация решила добровольно аннулировать пять заявок из шести. В итоге в Париж поедет только один представитель этой команды — Абубакар Хаслаханов.

Аналогичная история и в российском дзюдо. В ходе отборочных стартов российские спортсмены завоевали 12 квот из 14 возможных (семь — у мужчин и пять — у женщин). Однако после вмешательства комиссии МОК удалось заполнить только четыре места — с учетом запасных 17 спортсменов оказались в черном списке. После этого было решено, что никто из наших представителей, в том числе четверо допущенных, на Олимпиаде не выступит. Правда, появилась информация, что Махмадбек Махмадбеков согласился на индивидуальный допуск, но затем эти сведения были опровергнуты.

Глава федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили еще во время отборочных стартов говорил, что решение по участию в квалификации и в самой Олимпиаде — это разные темы. В итоге ситуация получилась вообще трехступенчатой — сначала появилось добро на отбор (до которого также не допустили некоторых наших лидеров), потом — благоприятный вердикт исполкома на участие девяти допущенных (несмотря на два десятка отказов, считая запасных) и в конце концов решение остаться дома после расширенного совещания с тренерским штабом и со спортсменами, получившими приглашения.

Отдается предпочтение сиюминутному политическому давлению

«Федерация спортивной борьбы России всегда была и остается открытой для честной и бескомпромиссной борьбы при открытых и равных отношениях, — говорится в заявлении ФСБР. — Уверены, что нас поддерживает абсолютное большинство борцовского мира. Любой здравомыслящий человек понимает, что статус Олимпийских игр как самого значимого спортивного события, ставится под сомнение, и соревнования по борьбе без российских спортсменов будут неполноценными, а чемпионы не получат удовлетворения от победы в олимпийском турнире».

Не исключено, что на изменение позиции борцов повлияло недавнее заявление главы Международной федерации бокса Умара Кремлева. «Те, кто согласился ехать на Олимпиаду без флага и гимна, уже предатели, — отметил влиятельный функционер. — Когда ты едешь без флага и гимна, то кого ты там представляешь? Что ты там делаешь? Те, кто собирался ехать без флага и гимна, пусть не возвращаются оттуда. Это мое личное мнение. Для меня это предатели. Те, кто отказался ехать без флага и гимна, — настоящие мужчины, это гордость. Я ими горжусь. Благодарен им. Это люди, на которых можно надеяться, они не идут туда, куда ветер подует. Это достойные люди, они пример для общества».

Михаил Мамиашвили. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Решение принять было не так сложно, — прокомментировал Михаил Мамиашвили точку зрения своей федерации. — Спортсмены приняли это решение с огромным сожалением, как и любой другой нормальный человек. Годы тренировок и желания представить свою фамилию, свою страну... У них здоровые и нормальные амбиции, они имеют право на реализацию. Борцы — трудолюбивые спортсмены, для них первично быть со своей страной и своим президентом. Сегодня преференции даются не тем людям, которые создавали целые эпохи в спорте. Забываются имена, которые вписаны золотыми буквами в историю борьбы. Отдается предпочтение сиюминутному политическому давлению».

Напомню, что помимо борцов и дзюдоистов (которые участвовали в отборе, но отказались от Парижа после решения комиссии по допуску), с квалификации еще весной добровольно снялись национальные федерации плавания (за исключением индивидуалов Юлии Ефимовой и Евгения Сомова), прыжков в воду, спортивной гимнастики, художественной гимнастики, фехтования, парусного спорта (за исключением индивидуалов Елизаветы Жеребцовой и Михаила Ушкова), стрельбы из лука, академической гребли, бокса, тяжелой атлетики, современного пятиборья (за исключением индивидуалки Ульяны Баташовой), скалолазания и конного спорта.

Заявка россиян на Олимпиаду-2024

Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина (ожидание решения комиссии).

Велошоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица.

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров.

Плавание: Евгений Сомов.

Добровольные отказы россиян от Парижа-2024

Теннис: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Вера Звонарева.

Велошоссе: Александр Власов.

Вольная борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев.

Греко-римская борьба: Магомед Муртазалиев.

Женская борьба: Наталья Малышева, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова, Вероника Чумикова

Дзюдо: Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили, Махмадбек Махмадбеков.

Российские кандидаты, отвергнутые комиссией МОК

Вольная борьба: Артур Найфонов, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Абдулрашид Садулаев.

Греко-римская борьба: Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Муса Евлоев.

Женская борьба: Надежда Соколова, Ханум Велиева.

Прыжки на батуте: Яна Лебедева.

Тхэквондо: Владислав Ларин, Максим Храмцов, Татьяна Минина, Полина Хан.

Гребля на каноэ: Иван Штыль.

Дзюдо: Рамазан Абдулаев, Аюб Блиев, Мурад Чопанов, Данил Лаврентьев, Тимур Арбузов, Михаил Игольников, Матвей Каниковский, Арман Адамян, Тамерлан Башаев, Инал Тасоев, Сабина Гилязова, Дарья Курбонмамадова.

Теннис: Вероника Кудерметова.