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Париж-2024

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«В связи с рецидивом травмы». Российский борец-бунтарь передумал выступать на Олимпиаде

Борец Мамедов не выступит на Олимпиаде из-за рецидива травмы
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Шамиль Мамедов
Шамиль Мамедов.
Фото Соцсети
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Количество спортсменов в заявке нашей страны на Париж-2024 снова сократилось.

Непростая ситуация с заявкой на Игры-2024 борца вольного стиля Шамиля Мамедова против воли национальной федерации разрешилась отказом нашего спортсмена от поездки в Париж. Официальная причина — старая травма, усугубленная несколько дней назад в процессе подготовки к Олимпиаде. Хотя все отлично понимают: 23-летний спортсмен, скорее всего, просто не решился на обострение отношений с руководством российской борьбы в ситуации, когда вся остальная сборная объявила Олимпиаде бойкот. Таким образом, заявка нашей делегации снова сокращается до 15 человек и пяти видов спорта.

Старые раны

Неясность вокруг кандидатуры Мамедова держалась с 9 июля, когда стало известно: Шамиль, в отличие от восьми других допущенных до Игр российских борцов, принял приглашение МОК. Это выглядело как персональный бунт, сводивший на нет идею тотального бойкота Олимпиады нашей национальной федерацией. Напомню, что международная комиссия зарубила кандидатуры двух десятков борцов из России, из-за чего мы смогли закрыть только 9 из 16 завоеванных квот. В знак протеста против дискриминации наших лидеров собрание спортсменов и тренеров постановило: в Париж не поедут даже те, кто прошел все фильтры. Однако Мамедов и его окружение с таким поворотом, видимо, поначалу оказались не согласны.

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«Ситуация с участием борца Шамиля Мамедова в Олимпийских играх прояснилась, — сообщило через пять дней после начала скандала агентство ТАСС со ссылкой на Федерацию спортивной борьбы России. — В субботу Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы. О решении борец уведомил МОК». В других комментариях было уточнено, что речь идет о травме колена, которая якобы обострилась несколько дней назад. А вообще этому повреждению — год. И выступать в таком состоянии на Олимпиаде категорически невозможно.

«У меня нет информации из международной федерации. Решение Мамедова на счет Олимпиады — это его решение, — прокомментировал новости президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ». — Я руководствуюсь только документами. Пока они мне из международной федерации не приходили». Ранее Мамиашвили называл решение Шамиля выступить в Париже «против воли коллектива» неокончательным и просил на закрытие вопроса несколько дней. «Если это окончательно подтвердится, то получается, что решение команды для него веса не имеет. Как только он окончательно примет решение, он в эту же секунду становится нейтральным спортсменом, соответственно, флаг ему в руки, а флаг там понятно какой», — говорил глава ФСБР в интервью ТАСС.

Шамиль Мамедов
Фото Соцсети

В статусе сироты

Позиция Мамедова очень бурно обсуждалась в нашем борцовском сообществе. С одной стороны, многие отмечали, что идти против коллектива — некрасиво. Если Шамиль участвовал в собрании команды, промолчал, как бы согласившись с мнением большинства, а потом сделал все по-своему — это не лучший поступок для человека, на подготовку которого государством, национальной федерацией, а также федерациями Москвы и Дагестана потрачены немалые деньги. «Если рота солдат идет в ногу, а кто-то один вдруг начинает идти иначе, то это неправильно. Даже если он все-таки будет участвовать в Олимпиаде, то ему очень повезет, если зацепит бронзовую медальку, но я думаю, что будет пролет», — говорил matchtv.ru исполнительный директор Федерации спортивной борьбы Москвы Александр Кривко.

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С другой стороны — олимпийская лицензия не упала на Мамедова с неба — он выстрадал ее потом и кровью, сначала осенью прошлого года, заняв третье место на ЧМ-2023, а в мае нынешнего — выиграв предолимпийский чемпионат страны в категории 65 кг. Лезгинские паблики, которые активно поддерживают земляка, отмечают, что спортсмен сполна отрабатывал вложенные в него деньги, а вопрос поездки в Париж изначально был объявлен личным делом каждого спортсмена. Согласно решению МОК, Минспорта РФ, ОКР и национальная федерация не имели права вмешиваться в этот процесс. Однако было понятно: если Мамедов отправится на Игры против воли ФСБР, то вариант развития карьеры после августа 2024 года у него останется только один — смена спортивного гражданства.

«Мамедов поедет на Игры в статусе сироты, — приводил Metaratings.ru комментарий вице-президента лиги АСА Асланбека Бадаева. — В таких условиях можно не достичь результата и испортить отношения с ФСБР, закрыв свой путь в борьбе после Олимпиады. Шамиль сделал свой выбор. Верно ли это решение? Стоило ли следовать договору, если этот договор был? Конечно же, стоило». «Неделю назад я разговаривал с Шамилем. Он сказал, что будет серьезно думать, что ему делать. Выбор ему делать. Я же не могу ему навязать свою позицию. Он взрослый человек и прекрасно понимает, какие окончательные условия нам предложили. Я объяснил ему позицию федерации, в связи с чем мы принимали решение. Он послушал и сказал, что будет принимать решение», — говорил Мамиашвили в интервью «СЭ».

Шамиль Мамедов, Абдулрашид Садулаев, Ибрагим Ибрагимов и Махач Муртазалиев
Шамиль Мамедов, Абдулрашид Садулаев, Ибрагим Ибрагимов и Махач Муртазалиев.
Фото Соцсети

Борцовская семья очень крепка

И вот решение принято. Понятно, что отказ от Олимпиады с формулировкой «передумал» после публикации окончательных заявок на олимпийский турнир поставил бы Мамедова в неловкое положение перед международной федерацией. Поэтому представители спортсмена сейчас ссылаются на травму, а ФСБР подчеркивает, что не имеет к этой истории никакого отношения. Похожая ситуация некоторое время назад возникла в российском дзюдо. Россиянин Махмадбек Махмадбеков, имеющий таджикские корни, но живущий в Иркутске, тоже поначалу вроде бы принял приглашение МОК на фоне бойкота остальных россиян, но потом передумал. Правда, вопрос с дзюдоистом удалось решить всего за два часа, а переговоры в борьбе, судя по всему, затянулись на пять дней. Но результат один и то же — никаких отщепенцев в нашей команде нет.

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«Я бы удивилась, если бы он в итоге поехал, — приводит ТАСС слова депутата Госдумы и олимпийской чемпионки Светланы Журовой. — Борцовская семья очень крепка, и было бы странно, если бы выступал только один спортсмен. Поэтому отказ ехать выглядит все-таки логично. МОК же хотел вбить кол и посеять раздор в борцовскую семью. Но у них этого не получилось, не доставили им такого удовольствия».

Заявка россиян на Олимпиаду-2024
Олимпиада
Михаил Мамиашвили
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