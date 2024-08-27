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Париж-2024

Сегодня, 13:45

Победителей и призеров Олимпиады из Дагестана наградили за медали. Чемпионы получили по 5 миллионов рублей

Победители и призеры Игр-2024 из Дагестана получили премии до 5 миллионов рублей
Отдел единоборств «СЭ»
Борец Магомед Рамазанов на Олимпиаде-2024
Магомед Рамазанов.
Фото Reuters
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Общий бюджет финансового вознаграждения составил более 20 миллионов.

На Олимпийские игры в Париж российских борцов вольного стиля не допустили, но выходцы из нашей страны все равно привезли немало медалей. Золото завоевали Магомед Рамазанов, который представлял Болгарию, Разамбек Жамалов, выступавший за Узбекистан, и Ахмед Тажудинов под флагом Бахрейна. Бронзу привезли Ислам Дудаев и Чермен Валиев, которые выступали за Албанию, Даурен Куруглиев под флагом Греции и Магомедхан Магомедов, представлявший Азербайджан.

Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков. Дагестан и Осетия — великие школы вольной борьбы. Но у кого золотых медалей больше?

Большая часть борцов в понедельник, 26 августа, прилетела одним рейсом в Махачкалу, где их торжественно встретили. Помимо праздничного приема, спортсменов наградили и материально. Президент Федерации борьбы Дагестана и предприниматель Омар Муртузалиев вручили победителям Олимпиады по 5 миллионов рублей, а бронзовым призерам — по 2 миллиона. Финансовое вознаграждение получили Жамалов, Рамазанов, Тажудинов, Куруглиев и Магомедов.

Наградили и тренеров спортсменов — они получили по 2 млн и 1 млн рублей. Также награды в размере 1 млн рублей были вручены дагестанским вольникам, которые завоевали олимпийские лицензии, но не смогли принять участие в соревнованиях. Среди награжденных спортсменов — Заур Угуев, Абдулашид Садулаев, Абдулла Курбанов и Шамиль Мамедов.

Борец Даурен Куруглиев на Олимпиаде-2024
Даурен Куруглиев.
Фото Reuters

Кроме того, борец Даурен Куруглиев, который выступал на Олимпийских играх в Париже за сборную Греции, получил в подарок квартиру в Дербенте. Этот подарок был предоставлен меценатом, компанией EFFECT development, за его успешное выступление на играх. Ранее в Чечне за успешные выступления на Олимпиаде-2024 были отмечены Разамбек Жамалов и Ислам Дудаев, каждому из них подарили по квартире. Жамалов выиграл золотую медаль в весовой категории до 74 кг, а Дудаев завоевал бронзу в категории до 65 кг.

Российские борцы не принимали участия в Олимпийских играх в Париже, хотя завоевали 16 из 18 возможных олимпийских лицензий, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать в Играх только десяти российским спортсменам. Федерация спортивной борьбы России выразила несогласие с таким решением МОК, считая его несправедливым, и приняла решение не отправлять своих атлетов на соревнования.

Олимпиада
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