«Русских все боятся. Нас хотят сломить». Интервью Заурбека Сидакова после недопуска на Олимпиаду

Разговор о будущем в борьбе, переходе в ММА и многом другом.

Олимпийский чемпион Токио и трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков, скорее всего, не примет участия в Играх в Париже из-за недопуска МОК. Как Сидаков пережил эту новость, что собирается делать дальше и когда перейдет в ММА — об этом и многом другом Заурбек рассказал в подкасте Григория Дрозда.

Как узнал о недопуске на Олимпиаду

— Это сразу выкинули в СМИ. Мы как раз таки сбор закончили в Кисловодске и выехали домой. По дороге домой захожу в интернет, и там же закинули, что меня, Абдулрашида, Угуева, Найфонова не было в списках. Сразу начали спрашивать, друг другу звонить [уточнять] - это достоверная информация или нет. Ну, пока что не было таких точных ответов, мы ждали. И уже пару спустя пару дней я сам позвонил Михаилу Геразиевичу [Мамиашвили] и спросил у него: «Это правда, что нас не допускают?» Он сказал, что пока что боремся за это, но пока что — да, правда, что не допустили, и мы делаем все возможное, чтобы в конечном итоге допустили. Но, говорит, шансов очень мало.

О том, как поменялось отношение к Олимпиаде

— Ну да, чуть-чуть, конечно, интерес поменялся. Теряется вот этот статус Олимпийских игр, потому что без России Олимпийские игры — это, я не знаю... Когда поехали в Токио, у нас было три чемпиона и два в призах — это только вольная борьба. И они, конечно же, нас боятся. Русских все боятся, потому что у нас в крови это — мы сильные духом. Никогда не падаем, всегда встаем, идем вперед. Они это знают и всячески хотят нас сломить. Да, теряется статус Олимпийских игр — уже, к сожалению, не тот, который был раньше.

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О флаге и гимне России

— На Олимпийские игры в Токио нас допустили — там был флаг, триколор, но как бы не полный наш флаг, а олимпийские кольца и триколор, под названием Олимпийский комитет России. И даже гимн не зазвучал. Мы все прекрасно знаем, и они знают, откуда мы. Откуда мы и кто мы — это все прекрасно знают. И конечно же, было неприятно так стоять. Это же не российский триколор поднимали... И хотел, конечно, услышать наш гимн. Когда стоишь на высшей ступени пьедестала и звучит гимн Российской Федерации, ты заставляешь вставать тысячи людей — ради вот этого можно всегда выигрывать. И даже вот этот вкус у нас отобрали.

Последний раз в 2019 году это ощущал, когда выиграл чемпионат мира и стоял на высшей ступени пьедестала. Опять же смотрел и видел, как я заставляю людей вставать, и звучит гимн нашей великой страны, поднимается флаг. Вот ради вот этого тоже можно тренироваться и выигрывать.

За какие другие страны предлагали выступать Сидакову

— Предложения были, но гражданство не хочу менять. Ни спортивное, никакое. Предлагали в Казахстан, Узбекистан — ну, разговоры были.

Продолжит ли бороться, если не пустят на Олимпиаду

— Пока что сказать ничего не могу. Мысли пока об Олимпиаде. Пока я на паузе и не думал еще об этом. Возможно, если Лига Поддубного сделает какие-то предложения хорошего и в плане... чтобы могли чуть-чуть заработать тоже. Подготовился бы и, возможно, поборолся.

О планах перейти в ММА

— Да, могу об этом всерьез думать. Я знаю, некоторые наши старшие борцы очень ревностно к этому относятся, но хотел бы себя попробовать, хотел бы себе имя еще больше сделать. Сейчас это как бы молодой вид спорта, очень сильно развивается, очень большая популяризация. Хотел бы себя попробовать, чтобы потом не жалеть ни о чем.

Посмотрим. Пока что я в борьбе, ни о каких переходах я еще не говорил. Чуть-чуть занимался. У меня было в моменте непростое время: когда говорили, что нас не допускают на чемпионат мира даже, я начал ходить в зал ММА. Я ходил около двух месяцев и очень хорошо набирал.

Потренироваться в зале имени великого, легендарного Абдулманапа Нурмагомедова? Почему бы и нет? Конечно же, хотел бы туда тоже поехать, посмотреть. Они очень сильно связывают стойку с борьбой, они очень далеко вперед пошли.

В каком весе мог бы выступать в ММА? Думаю, 70, 66. Выйти просто в клетку и проверить себя — я бы сделал это в 70 кг. Пока что просто прочувствовать клетку, пару боев [провести]. А конкретно залететь в UFC я хотел бы в 66. Потому что 10 кг я бы смог согнать. К тому же там есть время на восстановление. Я гонял самое большее — это семь-восемь килограммов, когда боролся по молодежи и по юношам. Как перешел во взрослую борьбу, сначала 70 — придерживал два-три килограмма. А потом перешел в 74. Когда перешел в 74 кг, у меня [обычный вес был] 73 кг.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

О деньгах в борьбе

— Вы знаете, в борьбе нет таких больших денег, чтобы человек сейчас завершил карьеру и себя нашел, какой-то бизнес сделал для себя. Чтобы человек сказал: «Вот я отпахал 18 лет, теперь я буду отдыхать просто, больше проводить время с семьей, путешествовать, наслаждаться жизнью. А потом уже, когда деньги есть, человек легче себя где-то в каком-то деле находит. Но я не заработал таких больших денег, чтобы сейчас оставить даже борьбу. Да, еще побороться года два, пока травмы не будет, может, даже четыре — до следующих Олимпийских игр.

Я очень сильно люблю этот вид спорта, но в плане финансов нет там таких больших денег. Да, человек может жить в достатке, но всегда человеку мало. И когда у человека статус олимпийского чемпиона, у него уже другие затраты, от него уже больше ждут везде. Для меня важен результат. Не деньги столь важны, а результат. Думал о переходе, но не смотрел на это как на большие деньги. Да, это тоже есть в мыслях — заработать. Но в первую очередь, если буду переходить, — это чтобы я себе имя сделал. А где имя есть — там и деньги заработаешь.

О борьбе Хабиба

— Очень сильно раскрутил наш вид спорта Хабиб, который пришел в эту индустрию и начал их просто бороть, добивать. Он просто выходил, всех поборол, всех побил и красиво ушел. Также есть Махачев, он тоже очень хорошо борется. Много ребят есть, которые на классе показывают, что такое борьба. Борьба в ММА — это номер один.

Когда меня на подкасте спрашивали насчет Хабиба, многие меня не поняли. Меня спросили: «Если бы Хабиб сейчас вышел на чемпионат России, он бы смог выиграть?» Я, конечно же, ответил «нет». Но чемпион России, если в клетку зайдет, конечно же, Хабиб его там схавает, просто уничтожит. Но также, если Хабиб выйдет на ковер, он не сможет выиграть.

Если бы Хабиб с таким же характером и дисциплиной, какие у него есть, тренировался по вольной борьбе, у него были бы большие шансы стать чемпионом России, чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Но тогда меня многие не поняли, подумали, что я сказал [имел в виду]: если бы Хабиб тренировался по борьбе, то даже Россию бы не выиграл.

Фото Соцсети

Как перенес смерть отца

— У меня отец погиб в автокатастрофе, и я перестал тренироваться. Не хотел даже на борьбу идти — он был для меня большой мотивацией, мой отец. Спустя три недели ко мне тренер приехал, говорит: «Давай просто пойдем прогуляемся». Я вышел на прогулку и про себя думаю: «Давай уже пробегусь, позанимаюсь». Я один круг еле сделал. У нас там есть дендрариум, там один круг почти 2,5 км. Я на себя начал злиться: просто соберись, надо начать тренироваться. Честно, я вставал, кушал, опять ложился спать и больше ничего не делал дома.

Спортивные показатели Сидакова

— Максималку я не пробовал на турнике подтягиваться, но я делаю 62 раза. Но это борцовские, вы же понимаете — с рывками. Полностью руки опускаю, делаю. Жим у меня 70, максимум 80. Канат? У нас в академии высокие потолки. Туда я без ног залазил четыре раза и до сих пор могу. После тренировки три раза я смело залазил, но чтобы проверить себя — четыре раза без ног. Спускаешься, не касаешься ковра и заново залазишь.

О боксерских спаррингах с Найфоновым

— Меня всегда бокс интересовал. У меня пар, наверное, четыре-пять перчаток. Часто берем на сборы, с Найфоновым боксируем. Просто взяли и боксируем. Представь, без кап, без ничего. Наши тренеры нам разрешают. Какие перчатки? 12-14 унций. У меня-то есть капа, а у него нет. Я надеваю уже капу, раньше не надевал. Но без шлема боксируем. Сначала начинаем так легко, потом... Время засекают, три по пять боксируем.

Первые три минуты человек эту дистанцию не чувствует, потом быстро привыкает. Для меня легче, когда я вижу соперника. Когда я чуть-чуть опускаю и рука на подбородке, я дистанцию лучше чувствую. Очень интересно. Но, конечно, это ошибка, надо привыкать, как профессионал руки поднимать. Руки забиваются, отекают, но надо к этому привыкать. Мне нужна школа бокса. Месяца три возле зеркала мне надо отрабатывать — просто шагать. Это очень много терпения надо.