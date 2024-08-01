Соревнования по гольфу на Олимпиаде в Париже пройдут с 1 по 10 августа

Соревнования по гольфу на летних Олимпийских играх 2024 пройдут с 1 по 4 августа у мужчин и с 7 по 10 августа у женщин.

Спортсменами будут разыграны два комплекта медалей. И у мужчин, и у женщин в олимпийском турнире выступили по 60 участников. Соревнования состоятся на зеленых газонах Национального клуба в Гюйанкуре.

Гольф (мужчины и женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

1 августа, четверг

10:00. Мужчины. Личное первенство. 1-й раунд

2 августа, пятница

10:00. Мужчины. Личное первенство. 2-й раунд

3 августа, суббота

10:00. Мужчины. Личное первенство. 3-й раунд

4 августа, воскресенье

10:00. Мужчины. Личное первенство Финал

7 августа, среда

10:00. Женщины. Личное первенство 1-й раунд

8 августа, четверг

10:00. Женщины. Личное первенство 2-й раунд

9 августа, пятница

10:00. Женщины. Личное первенство 3-й раунд

10 августа, суббота

10:00. Женщины. Личное первенство Финал

Полное расписание соревнований по гольфу доступно в разделе на сайте «СЭ».