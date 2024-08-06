Бывший российский борец считает, что россияне на Олимпиаде выступили бы достойно

Борец греко-римского стиля Рустам Ассакалов, представляющий Узбекистан, в четвертьфинале Игр-2024 проиграл на последних секундах олимпийскому чемпиону Рио-2016 и четырехкратному чемпиону мира Артуру Алексаняну.

40-летний спортсмен до 2012 года выступал за сборную России. После перехода в узбекскую команду он дважды становился призером чемпионатов мира.

— Игры в Париже для меня точно последние, — со слезами на глазах сказал Ассакалов. — Я сам виноват, что так все получилось — нужно было дотерпеть эти 29 секунд. Испытываю огромное чувство вины перед своей страной, а страна начинается с семьи. У меня трое детей и младший говорил, что мечтает, чтобы я встретился с олимпийским чемпионом и победил. Я встретился с Алексаняном и как никогда был близок к победе. Вы даже не представляете, чего стоит подготовиться к Олимпиаде в 40 лет!

— Вы выступали за сборную России. С их участием турнир по борьбе был более интересным и конкурентным?

— Наверное, сейчас я больше сосредоточен на себе. И мне на этих Играх сложно жаловаться на соперников и конкуренцию, когда так все получилось. Но россияне точно выступили достойно. Во всех весах в команде есть, кому бороться за медали.