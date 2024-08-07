Карелин поздравил Михаина Лопеса с победой на Олимпиаде

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поздравил борца Михаина Лопеса с победой на Олимпийских играх в Париже.

«Мои поздравления Михаину. Он отодвинул представление о возможностях, в том числе на борцовском ковре, еще на две Олимпиады. Красавчик, молодец. Задал ориентиры», — цитирует Карелина MMA.Metaratings.ru.

41-летний Лопес стал 5-кратным олимпийский чемпионом в греко-римской борьбе. Кубинец является единственным борцом в истории, достигшим данного показателя.