Кормье: «Сложно оценивать Олимпийские игры без российских борцов»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на информацию о том, что МОК не допустил российских борцов до участия в Олимпийских играх.

«Сложно полноценно оценивать Олимпийские игры без российских борцов. Много лучших борцов на планете из России. Я разговаривал с Заурбеком Сидаковым сегодня. Он сказал, что его не допустили до соревнований. Это не хорошо. Много лучших ребят не будут принимать участие в Олимпийских играх. Это отнимает у многих спортсменов возможность стать олимпийскими чемпионами», — цитирует Кормье MMA.Metaratings.ru.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил только четверых российских борцов вольного стиля: Начына Монгуша, Шамиля Мамедова, Арслана Багаева и Абдуллу Курбанова.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна.