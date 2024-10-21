Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Борьба греко-римская

Париж-2024

Сегодня, 15:06

Олимпийский чемпион Евлоев: «На 99 процентов уверен, что мы будем в Лос-Анджелесе. Американцы захотят нас видеть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев в разговоре с «СЭ» выразил уверенность, что российские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

«Что бы спросил у людей, которые не допустили меня до Парижа? Честно, не знаю. Наверное, только — поедем ли мы в Лос-Анджелес. Париж уже позади, смысла нет смотреть в прошлое. Уверен на 99 процентов, что мы будем на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, американцы захотят нас там видеть. Без россиян Олимпиада — неполноценные Игры», — сказал Евлоев «СЭ».

В марте стало известно, что олимпийского чемпиона не допустили к участию в квалификации Олимпиады-2024 из-за фото на фоне плаката «Zа мир без нацизма».

Летняя Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет в 2028 году.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Наир Тикнизян и Яна Ромашкина воспитывают сына
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Президент Путин дал гражданство РФ капитану «Зенита» Дугласу Сантосу. Карпин откажется вызывать бразильца в сборную России?
Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой сообщил о последней стадии рака
Сегодня
Вчера
Неделя