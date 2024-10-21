Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Борьба греко-римская

Париж-2024

Сегодня, 15:01

Евлоев о недопуске на Олимпиаду в Париже: «Это тяжело»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с недопуском до Олимпиады в Париже-2024.

«Когда я готовился на Олимпиаду, стал чемпионом России, оставался месяц до Игр — мне сказали, что мы не едем. Все что ни делается — все к лучшему. Если бы поехал, неизвестно, смог бы стать двукратным олимпийским чемпионом. Отнесся к этому легко, все воспринимаю с позитивом. Обидно? Когда три года готовишься к Играм, а под конец подготовки говорят, что не едем — это тяжело. Наши друзья, наши братья воюют, а мы выступаем. У меня к этому такое отношение», — сказал Евлоев «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

В марте стало известно, что олимпийского чемпиона не допустили к участию в квалификации Олимпиады-2024 из-за фото на фоне плаката «Zа мир без нацизма».

На Олимпиаде в Париже в качестве нейтральных атлетов выступили 15 россиян.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
Наир Тикнизян и Яна Ромашкина воспитывают сына
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
Президент Путин дал гражданство РФ капитану «Зенита» Дугласу Сантосу. Карпин откажется вызывать бразильца в сборную России?
Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой сообщил о последней стадии рака
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Сегодня
Вчера
Неделя