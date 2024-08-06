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Париж-2024

6 августа, 23:38

Пятикратный олимпийский чемпион Лопес ответил на вопрос о российских спортсменах

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Михаин Лопес Нуньес.
Фото Reuters
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Кубинский борец Михаин Лопес Нуньес завоевал медаль на пятых для себя Олимпийских играх, победив в турнире по греко-римской борьбе в весе до 130 кг. После финала ему задали вопрос об отсутствии на соревнованиях российских спортсменов.
— Я не хочу в такой день говорить о политике. У нас у всех единое борцовское сердце. Мой соперник по финалу чилиец, но родом с Кубы. Мы все братья, — сказал Лопес.

Михаин Нуньес завоевал пятое олимпийское золото в карьере. Ранее кубинец первенствовал в Пекине (до 120 кг, 2008 год), Лондоне (до 120 кг, 2012), Рио-де-Жанейро (до 130 кг, 2016) и Токио (до 130 кг, 2020).

Олимпиада
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