Главный тренер сборной Белоруссии по греко-римской борьбе Виктор Сосуновский рассказал о совместной подготовке со спортсменами сборной России. Белорусские борцы выступают в Париже в нейтральном статусе.

20-летний Абубакар Хасланханов получил приглашение от организаторов турнира, а Магомедхабиб Кадимагомедов первоначально допущен не был, но подал апелляцию на решение и выиграл дело. Оба спортсмена, выступающие за белорусскую команду, родились в Дагестане.

В четвертьфинале олимпийского турнира по греко-римской борьбе Хасланханов проиграл египтянину Мохаммеду Габру.

— Была очевидная судейская ошибка, — сказал Сосуновский. — Если снимается балл соперника, то по правилам необходимо или отправить его в партер, или отдать балл нам. Но этого не произошло. Апелляция на результат? Вряд ли что-то уже пересмотрят. Такого в практике больших турниров не бывает.

— Вы ведь плотно общаетесь с российскими борцами...

— Конечно. Мы работали с ребятами из российской команды на предолимпийских сборах во Владикавказе. Как раз в процессе сборов ваша команда отказалась от участия в Играх в Париже, но ребята продолжили помогать готовиться другим командам. В чем мотивация? Когда у тебя нагло отбирают мечту, хочешь доказать, что те, кто это сделал, допустили ошибку.