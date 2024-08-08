Уроженец Украины Новиков стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весе до 87 кг

Сегодня, 21:32
Болгарский борец Семен Новиков завоевал золото на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 87 кг.
В финальной схватке 26-летний спортсмен победил иранца Алиреза Мохмадипиани со счетом 7:0. Третье место в этом весе занял украинец Жан Беленюк.
Новиков является уроженцем Украины. В 2023 году он также становился бронзовым призером чемпионата мира, а в 2020-м — чемпионом Европы.
Греко-римская борьба
Париж (Франция)
Олимпийские игры
до 87 кг
Финал
Алиреза Мохмадипиани (Иран) — Семен Новиков (Болгария) — 0:7
«Champ-de-Mars Arena».