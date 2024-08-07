Японец Кусака завоевал золото в греко-римской борьбе на Олимпиаде-2024

Японский борец Нао Кусака завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в весовой категории до 77 килограмов.

23-летний японец в финале победил казахстанца Демеу Жардаева со счетом 5:2. В матче за бронзу Акжол Махмудов из Киргизии победил азербайджанца Санана Сулейманова — 6:5.

Греко-римская борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

до 77 кг

Финал

Нао Кусака (Япония) — Демеу Жадраев (Казахстан) — 5:2

Матч за 3-е место

Акжол Махмудов (Киргизия) — Санан Сулейманов (Азербайджан) — 6:5

«Champ-de-Mars Arena».