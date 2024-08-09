Египетский спортсмен арестован за сексуальное насилие. Он положил руку на ягодицу женщине

Арестованный — бронзовый призер прошлых Игр.

Египетский борец Мохамед Эльсаид ранним утром 9 августа был арестован парижской полицией. Спортсмена задержали за сексуальное насилие — он положил руку на ягодицу незнакомой девушки на набережной Аустерлиц возле кафе OZ, где провел несколько часов. В момент задержания Эльсаид был пьян.

Полиция прибыла на место после обращения потерпевшей. В районе пяти часов утра Мохамеда привезли в полицейский участок 13-го округа Парижа. Прокуратура французской столицы поручила расследование третьему округу судебной полиции. По данным Le Parisien, Эльсаид находится в состоянии серьезного опьянения, что считается отягчающим обстоятельством.

26-летний Эльсаид — борец греко-римского стиля. На прошлых Олимпийских играх он завоевал бронзовую медаль в схватке с россиянином Артемом Сурковым. На текущей Олимпиаде египтянин выбыл уже в 1/8 финала турнира до 67 килограмм, его победил представитель Азербайджана Хасрат Джафаров. Также Мохамед является двукратным бронзовым призером Африканских игр и пятикратным чемпионом Африки.

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Это уже не первая жалоба на сексуальное насилие во время Олимпиады. Ранее расследование шло вокруг отца хорватской чемпионки по дзюдо Барбары Матич. Мужчину вызвали в полицейский участок седьмого округа Парижа после обвинений со стороны волонтера Олимпийского комитета.

Отец хорватки во время празднования чемпионства Матич насильно поцеловал в губы 24-летнюю девушку. После непродолжительного расследования полиция не выявила в действиях мужчины ничего противозаконного.

«Если жест был подтвержден свидетелями, то ни их показания, ни использование видеонаблюдения не позволяли квалифицировать жест как уголовно наказуемый», — говорилось в заявлении полиции.