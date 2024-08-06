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Париж-2024

Сегодня, 22:10

Легендарный Михаин Лопес стал пятикратным олимпийским чемпионом. Кубинец превзошел еще одно достижение Карелина

Борец Лопес стал пятикратным олимпийским чемпионом
Отдел единоборств «СЭ»
Михаин Лопес.
Фото Reuters
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Через пару недель после финала Лопесу исполнится 42 года.

Олимпиада. Греко-римская борьба. Финал до 130 кг
Михаин Лопес Нуньес (Куба) — Ясмани Акоста Фернандес (Чили) — 6:0

6 августа в Париже завершились соревнования по греко-римской борьбе. В финале категории до 130 кг легендарный кубинец Михаин завоевал свое пятое золото Олимпийских игр, одолев чилийца Ясмани Акосту.

Лопес становился лучшим каждую Олимпиаду начиная с Пекина-2008. В финале китайских ОИ он одолел литовца Миндаугаса Мизгайтиса, спустя четыре года победил эстонца Хейки Наби в Лондоне, в 2016-м разобрался с турком Рызой Кайалпом, в полуфинале выбив россиянина Сергея Семенова, а в 2021-м в финале победил грузинского борца Якоба Каджая.

Российские каноисты Алексей Коровашков и&nbsp;Захар Петров. Олимпиада-2024: Лопес взял пятое золото! Коровашков и Петров — в полуфинале. Онлайн-трансляция 6 августа

Благодаря победе в Токио Лопес побил рекорд Александра Карелина. Сан Саныч во время карьеры забрал три олимпийских золота, а Лопес взял четыре. При этом Михаин сравнялся с Карелиным по общему числу попаданий на пьедестал — в Париже он перебил и это достижение.

В первом раунде Лопес проехался по южнокорейцу Ли Сун Чану (7:0), в четвертьфинале заборол иранца Амина Мирзазаде (3:1), а в полуфинале разобрался с азербайджанцем Сабахом Шариати (4:1). Его соперник по финалу Ясмани Акоста прошел турка Хамзу Бакыра (3:1), египтянина Абделатифа Мохамеда (2:1) и китайца Мена Линг Же (1:1, по последнему действию). Далеко не факт, что Акоста добрался бы до схватки за золото, если бы на соревнования был допущен Сергей Семенов.

Фото Reuters

В финале почти 42-летний Лопес не оставил чилийцу никаких шансов. После первых трех минут он вел со счетом 3:0. Второй отрезок Михаин забрал с таким же счетом, одержав убедительную победу — 6:0. Лопес завоевал пятую золотую медаль и стал первым атлетом в истории Олимпийских игр, кому удалось выиграть столько наград высшей пробы в рамках индивидуальных соревнований.

Олимпиада
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