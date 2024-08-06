«Когда нагло отбирают мечту, хочется доказать, что это ошибка». Как бывшие россияне выступают на олимпийском турнире борцов

Россияне не поехали на Олимпиаду, но помогали другим сборным.

Российских борцов на Олимпийских играх нет. Изначально МОК пригласил в Париж 10 наших спортсменов, но нашей федерацией было принято решение бойкотировать соревнования. Поэтому в стартовых протоколах не найти привычных фамилий Садулаева, Сидакова и других наших звезд. Но есть спортсмены российского происхождения в других командах, и их немало.

«Отдал победу собственными руками»

Борец греко-римского стиля Рустам Ассакалов до 2012 года выступал за сборную России, а потом перешел под флаг Узбекистана. В составе этой сборной он дважды становился призером чемпионатов мира и трижды выигрывал чемпионат Азии. В Париже в категории до 97 кг Ассакалов уступил в четвертьфинале олимпийскому чемпиону Рио-2016 и четырехкратному чемпиону мира Артуру Алексаняну, причем проиграл на последних секундах. 40-летний спортсмен рассказал, что давно мечтал встретиться именно с этим соперником.

— Игры в Париже для меня точно последние, — со слезами на глазах поделился Ассакалов. — Я сам виноват, что так получилось — нужно было дотерпеть эти 29 секунд. А я все отдал собственными руками. Испытываю огромное чувство вины перед страной, а страна начинается с семьи. Они меня так готовили к этим Играм... Перед Олимпиадой я просил Аллаха, чтобы он дал мне возможность сразиться с олимпийским чемпионом, с Алексаняном — и все случилось, и я был так близок к победе как никогда...

— Чего стоит подготовиться к Олимпиаде в 40 лет?

— Вы себе даже не представляете, чего это стоит! У меня трое детей, и, представляете, жена рассказывает, что везет младшего в садик, а тот говорит: «Мечтаю, чтобы папа встретился с олимпийским чемпионом и победил». Я встретился с Алексаняном и как никогда был близок к победе.

— Вы выступали за сборную России. С участием россиян турнир по борьбе был бы более интересным и конкурентным?

— Наверное, сейчас я больше сосредоточен на себе. И мне на этих Играх сложно жаловаться на соперников и конкуренцию, когда так все получилось. Но россияне точно выступили бы достойно. Во всех весах в команде есть кому бороться за медали.

Рустам Ассакалов (в синей форме) и Артур Алексанян. Фото AFP

«Была очевидная судейская ошибка»

В отличие от нашей команды белорусские спортсмены приняли приглашение МОК. Точнее, оно в конечном счете было принято только 20-летним Абубакаром Хасланхановым. Магомедхабиб Кадимагомедов первоначально допущен не был, но подал апелляцию на решение и выиграл дело. Оба спортсмена, выступающие за белорусскую команду, родились в Дагестане. В четвертьфинале олимпийского турнира по греко-римской борьбе до 97 кг Хасланханов проиграл египтянину Мохаммеду Габру.

— Была очевидная судейская ошибка, — рассказал тренер белорусской команды по греко-римской борьбе Виктор Сосуновский. — Если снимается балл соперника, то по правилам необходимо или отправить его в партер, или отдать балл нам. Но этого не произошло. Апелляция на результат? Вряд ли что-то уже пересмотрят. Такого в практике больших турниров не бывает.

— Вы ведь плотно общаетесь с российскими борцами...

— Конечно. Мы работали с ребятами из российской команды на предолимпийских сборах во Владикавказе. Как раз в процессе сборов ваша команда отказалась от участия в Играх в Париже, но ребята продолжили помогать готовиться другим командам.

— Вы недавно завершили карьеру. Поясните, как сохранить мотивацию в этой ситуации?

— Олимпиада — мечта любого спортсмена. В нашем виде спорта — точно. Это главная вершина в карьере. И когда у тебя нагло отбирают эту мечту, хочешь доказать, что те, кто это сделали, допустили ошибку.

Турнир по борьбе в Париже продолжается, и вечером во вторник на нем будут разыграны первые награды среди представителей греко-римского стиля.