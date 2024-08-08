Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Борьба греко-римская

Париж-2024

Сегодня, 11:30

«Интерсекс-женщина на Олимпиаде — это мерзко. Оно не имеет право выступать!» Мнение олимпийца из России

Борец Ассакалов назвал омерзительным участие в Олимпиаде интерсекс-боксерш
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Рустам Ассакалов.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Борец из Новороссийска Рустам Ассакалов, представляющий Узбекистан, проехался по Олимпиаде.

40-летний Рустам Ассакалов сменил гражданство очень давно — более 10 лет назад, но тем удивительнее, что именно в Париже его отделяли от медали всего несколько минут схватки за бронзу с кубинцем Габриэлем Росильоном. Но никакого уважения к аксакалу более молодой кубинец не испытал — когда представитель Узбекистана получил травму плеча, начал давить на эту руку, и Рустам был вынужден сняться со схватки. До этого за богатую карьеру он завоевал лишь две медали на чемпионатах мира — серебро и бронзу. Олимпийскую мечту так исполнить и не удалось.

Мы поговорили с россиянином, сменившим гражданство.

Олимпийские игры. Париж (Франция)
Греко-римская борьба, до 97 кг. Матч за 3-е место
Рустам Ассакалов (Узбекистан) — Габриэль Алехандро Росильо Кинделан (Куба) — 0:2

Никогда такого не было

— Травма раньше не беспокоила?

— Да ничего такого не было, ***. А тут рука хрустнула. «Хрум» — прям звук услышал. А он дергает за руку, и я чувствую, как она туда-сюда ходит. У меня такой характер — всегда идти до конца. Если есть хоть небольшой шанс продолжить, я продолжаю. Но здесь уже ничего нельзя было сделать. Может, там вообще мышца оторвалась. Жопа! Пойду сейчас ко врачу.

— Что случилось в схватке за бронзу? — спрашиваю борца.

— Начал бросать, докручивать. И у меня плечо вышло с места. Играет плечо. Я попытался продолжить, но он начал меня дергать за эту руку вниз.

— Специально?

— Ну да. Но я бы, наверное, тоже так делал. (Смеется.)

Рустам Ассакалов и Габриэль Росильо.
Фото Reuters

— Это ваш последний поединок?

— Да, я завершил карьеру. Счастлив, что прошел такой путь. Не на такой ноте хотел закончить. Считаю, что мог выиграть. Всевышний предопределяет, твое это или нет. Три раза я был на Олимпиадах — и так и не получил медали. Значит, это не мое. Предопределено так свыше. Я нормально боролся здесь. В 40 лет! Но так суждено.

Всегда загонялся по поводу того, что Олимпиада — важный турнир. А вчера боролся как на тренировке. Давления не чувствовал. Жаль, что не смог добороться. Я был готов психологически, физически. В 40 лет я никому не уступаю.

— Продолжать точно не хотите?

— Мне 40 лет, брат. Тебе сколько лет?

— 31.

— А я 31 год тренируюсь! У меня трое детей, семья. Отец, мать живы, здоровы все. Жизнь уже сложилась.

Рустам Ассакалов. «Когда нагло отбирают мечту, хочется доказать, что это ошибка». Как бывшие россияне выступают на олимпийском турнире борцов

Сменил гражданство из-за судейского скандала

— У вас была долгая карьера. Чем гордитесь больше всего?

— Я многих детей мотивировал на занятия борьбой. Я сам — тренер, открыл свою академию спорта.

— А медаль у вас есть главная?

— Честно, Олимпиада была моей мечтой. Но, к сожалению, осуществить мечту мне не удалось.

— Вы решились сменить российский флаг на узбекский после истории на одном из турниров...

— Да, было дело на чемпионате России в 2009 году.

— Говорили, что вас засудили.

— Да. Судьи тогда были, так сказать, не на моей стороне. И я сразу понял, что надо переходить в другую сборную. Родные поддержали, я же был уже взрослым человеком.

— В нашей федерации удерживать вас не пытались? Вот это давление, что вы предатель...

— Нет. Я был всего лишь призером чемпионата России. Я ушел, когда был никому не интересен. Тогда было другое время.

Фото Reuters

— И это было не зря?

— Конечно! У меня восемь медалей чемпионатов Азии, весь комплект наград с Азиатских игр, победа на Исламских играх, серебро и бронза чемпионатов мира. Только вот на Олимпиаде не получалось — пятое место.

— Понравилась организация в Париже?

— Честно сказать... Недавно в Китае были Азиатские игры. Здесь хуже. Китайцы умеют организовывать все это дело.

Иман Хелиф и&nbsp;Линь Юйтин. «Абсолютно отвратительное зрелище». Участием в Олимпиаде интерсекс-боксерш озаботились в ООН

— Я на днях был на боксе, впечатлен интерсекс-женщиной. Как вам это явление?

— Отношусь к этому явлению отрицательно. Это что, оно? Как об этом говорить? Это отвратительно, мерзко. Деградация. У них не должно быть права выступать. Вы представляете себе силу удара мужчины? Даже если это самый слабый мужчина, все равно он сильнее женщины, если бьет. Как это возможно? Как? Это просто омерзительно.

Бокс
Олимпиада
1
Обсудить
Читайте также
В Париже прошли групповые соревнования синхронисток
Рекордсмен Гирма упал во время забега на Олимпиаде-2024
Военкора Поддубного направят в московскую клинику для дальнейшего лечения
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Рекордсмен мира в беге с препятствиями потерял сознание после падения на ОИ
Politico сообщила о возможном отказе Ирана от атаки на Израиль из-за США
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 8 августа
Олимпиада 2024, 8 августа: расписание и результаты дня
Расписание Олимпиады 8 августа: время начала матчей и соревнований — где смотреть трансляции
Интервью призера Олимпиады из Киева: переехал из-за Чернобыля, общается на русском и грустит из-за политики
Российский гребец успешно стартовал на Олимпиаде и в одиночку. Петров решил задачу без напряжения
Губерниев: «Захар Петров ментально готов бороться за самые высокие места на Олимпиаде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Михаин Лопес ничуть не более великий, чем Александр Карелин. Титулов меньше, поражений больше