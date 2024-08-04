Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Гандбол

Париж-2024

Сегодня, 01:38

Бразильская гандболистка на руках отнесла травмированную соперницу на скамейку во время матча на Олимпиаде

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Бразильянка Тамирес Араухо несет капитана сборной Анголы Албертину Кассому на скамейку запасных.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Бразильская гандболистка Тамирес Араухо помогла своей сопернице и капитану сборной Анголы Албертине Кассоме, получившей травму во время матча на Олимпиаде-2024 в Париже.

В начале второго тайма Кассома из-за повреждения не могла самостоятельно покинуть площадку. Араухо подошла к представительнице Анголы, взяла ее на руки и отнесла на скамейку запасных.

Бразилия обыграла Анголу со счетом 30:19. Эта победа позволила бразильянкам подняться на четвертое место в группе B женского гандбольного турнира и выйти в плей-офф.

Сборная Анголы после поражения от Бразилии опустилась на пятую строчку и вылетела с Олимпиады.

0
Читайте также
Валентина Шевченко: биография Пули из UFC
Дзюдоист из Афганистана попался на допинге на Олимпиаде
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
Тюкавина прорвало, у Лички проснулся инстинкт убийцы, его команда оказывает давление на «Зенит»
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Франции по гандболу уступила Норвегии, Аргентина проиграла Венгрии на Олимпиаде-2024