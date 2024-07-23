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Париж-2024

Сегодня, 14:00

Гандбол (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Опубликовано расписание женского турнира по гандболу на Олимпиаде в Париже
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото AFP
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Летние Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В рамках главных мировых стартов состоится гандбольный турнир среди мужчин. Групповой этап пройдет с 27 июля по 4 августа. В группе А сыграют Испания, Словения, Хорватия, Япония, Германия, Швеция, в группе В — Венгрия, Египет, Норвегия, Аргентина, Дания, Франция. «СЭ» публикует расписание соревнований по гандболу. Время начала — московское.

27 июля, суббота

Группа A

10:00. Испания — Словения

15:00. Хорватия — Япония

20:00. Германия — Швеция

Группа B

12:00. Венгрия — Египет

17:00. Норвегия — Аргентина

22:00. Дания — Франция

29 июля, понедельник

Группа A

10:00. Япония — Германия

12:00. Словения — Хорватия

17:00. Швеция — Испания

Группа B

15:00. Египет — Дания

20:00. Франция — Норвегия

22:00. Аргентина — Венгрия

31 июля, среда

Группа B

10:00. Норвегия — Венгрия

20:00. Франция — Египет

22:00. Дания — Аргентина

Группа A

12:00. Хорватия — Германия

15:00. Испания — Япония

17:00. Словения — Швеция

2 августа, пятница

Группа B

10:00. Венгрия — Дания

12:00. Аргентина — Франция

22:00. Норвегия — Египет

Группа A

15:00. Хорватия — Швеция

17:00. Германия — Испания

20:00. Япония — Словения

4 августа, воскресенье

Группа A

10:00. Швеция — Япония

15:00. Германия — Словения

22:00. Испания — Хорватия

Группа B

12:00. Египет — Аргентина

17:00. Венгрия — Франция

20:00. Дания — Норвегия

Матчи четвертьфинала состоятся 7 августа, полуфинала — 9 августа. Матч за 3-е место и финал запланированы на 11 июля.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

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