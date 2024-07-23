Гандбол (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Сегодня, 14:00
Летние Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В рамках главных мировых стартов состоится гандбольный турнир среди мужчин. Групповой этап пройдет с 27 июля по 4 августа. В группе А сыграют Испания, Словения, Хорватия, Япония, Германия, Швеция, в группе В — Венгрия, Египет, Норвегия, Аргентина, Дания, Франция. «СЭ» публикует расписание соревнований по гандболу. Время начала — московское.
Группа A
10:00. Испания — Словения
15:00. Хорватия — Япония
20:00. Германия — Швеция
Группа B
12:00. Венгрия — Египет
17:00. Норвегия — Аргентина
22:00. Дания — Франция
Группа A
10:00. Япония — Германия
12:00. Словения — Хорватия
17:00. Швеция — Испания
Группа B
15:00. Египет — Дания
20:00. Франция — Норвегия
22:00. Аргентина — Венгрия
Группа B
10:00. Норвегия — Венгрия
20:00. Франция — Египет
22:00. Дания — Аргентина
Группа A
12:00. Хорватия — Германия
15:00. Испания — Япония
17:00. Словения — Швеция
Группа B
10:00. Венгрия — Дания
12:00. Аргентина — Франция
22:00. Норвегия — Египет
Группа A
15:00. Хорватия — Швеция
17:00. Германия — Испания
20:00. Япония — Словения
Группа A
10:00. Швеция — Япония
15:00. Германия — Словения
22:00. Испания — Хорватия
Группа B
12:00. Египет — Аргентина
17:00. Венгрия — Франция
20:00. Дания — Норвегия
Матчи четвертьфинала состоятся 7 августа, полуфинала — 9 августа. Матч за 3-е место и финал запланированы на 11 июля.
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.