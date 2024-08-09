Гандбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/2 финала у мужчин

Сегодня, 15:30
Матчи 1/2 финала мужского гандбольного турнира Олимпийских игр-2024 в Париже пройдут в пятницу, 9 августа.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
Матч за 3-е место и финал запланированы на 11 июля. Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.