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В среду, 7 августа, на мужском гандбольном турнире в рамках Олимпийских игр 2024 года в Париже пройдут четвертьфиналы. «СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
Гандбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/4 финала у мужчин
Матчи 1/2 финала пройдут 9 августа. Матч за 3-е место и финал запланированы на 11 июля.
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.