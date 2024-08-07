В среду, 7 августа, на мужском гандбольном турнире в рамках Олимпийских игр 2024 года в Париже пройдут четвертьфиналы. «СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Гандбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/4 финала у мужчин

10.30. Испания — Египет.

14.30. Германия — Франция.

18.30. Дания — Швеция.

22.30. Норвегия — Словения.

Матчи 1/2 финала пройдут 9 августа. Матч за 3-е место и финал запланированы на 11 июля.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.