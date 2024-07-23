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Сегодня, 15:00

Гандбол (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Опубликовано расписание женского турнира по гандболу на Олимпиаде в Париже
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Олимпийские кольца на фоне Эйфелевой башни.
Фото Reuters
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Групповой этап женского гандбольного турнира в рамках Олимпиады в Париже пройдет с 25 июля по 3 августа. В группе А сыграют Словения, Дания, Германия, Корея, Норвегия и Швеция, в группе В — Нидерланды, Ангола, Испания, Бразилия, Венгрия и Франция. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

25 июля, четверг

Группа A

10:00. Словения — Дания

17:00. Германия — Корея

22:00. Норвегия — Швеция

Группа B

12:00. Нидерланды — Ангола

15:00. Испания — Бразилия

20:00. Венгрия — Франция

28 июля, воскресенье

Группа B

10:00. Бразилия — Венгрия

20:00. Ангола — Испания

22:00. Франция — Нидерланды

Группа A

12:00. Корея — Словения

15:00. Швеция — Германия

17:00. Дания — Норвегия

30 июля, вторник

Группа A

10:00. Германия — Словения

12:00. Норвегия — Корея

22:00. Швеция — Дания

Группа B

15:00. Нидерланды — Испания

17:00. Венгрия — Ангола

20:00. Франция — Бразилия

1 августа, четверг

Группа B

10:00. Нидерланды — Бразилия

15:00. Испания — Венгрия

17:00. Ангола — Франция

Группа A

12:00. Корея — Швеция

20:00. Германия — Дания

22:00. Словения — Норвегия

3 августа, суббота

Группа B

10:00. Венгрия — Нидерланды

12:00. Испания — Франция

15:00. Бразилия — Ангола

Группа A

17:00. Словения — Швеция

20:00. Норвегия — Германия

22:00. Дания — Корея

Матчи четвертьфинала состоятся 6 августа, полуфинала — 8 августа. Игра за 3-е место и финал запланированы на 10 июля.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Золотая медаль Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Программа Олимпиады-2024: какие виды спорта и сколько медалей будет разыграно
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Гандбол (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже