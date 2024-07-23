Гандбол (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Сегодня, 15:00
Групповой этап женского гандбольного турнира в рамках Олимпиады в Париже пройдет с 25 июля по 3 августа. В группе А сыграют Словения, Дания, Германия, Корея, Норвегия и Швеция, в группе В — Нидерланды, Ангола, Испания, Бразилия, Венгрия и Франция. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
Группа A
10:00. Словения — Дания
17:00. Германия — Корея
22:00. Норвегия — Швеция
Группа B
12:00. Нидерланды — Ангола
15:00. Испания — Бразилия
20:00. Венгрия — Франция
Группа B
10:00. Бразилия — Венгрия
20:00. Ангола — Испания
22:00. Франция — Нидерланды
Группа A
12:00. Корея — Словения
15:00. Швеция — Германия
17:00. Дания — Норвегия
Группа A
10:00. Германия — Словения
12:00. Норвегия — Корея
22:00. Швеция — Дания
Группа B
15:00. Нидерланды — Испания
17:00. Венгрия — Ангола
20:00. Франция — Бразилия
Группа B
10:00. Нидерланды — Бразилия
15:00. Испания — Венгрия
17:00. Ангола — Франция
Группа A
12:00. Корея — Швеция
20:00. Германия — Дания
22:00. Словения — Норвегия
Группа B
10:00. Венгрия — Нидерланды
12:00. Испания — Франция
15:00. Бразилия — Ангола
Группа A
17:00. Словения — Швеция
20:00. Норвегия — Германия
22:00. Дания — Корея
Матчи четвертьфинала состоятся 6 августа, полуфинала — 8 августа. Игра за 3-е место и финал запланированы на 10 июля.
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.