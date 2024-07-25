Гандболистки из Швеции купили матрасы ИКЕА для проживания на Олимпиаде в Париже

Большая часть игроков женской сборной Швеции по гандболу остались недовольными матрасами из рыболовных сетей в Олимпийской деревне. Организоторы сделали это под лозунгом соблюдения экологической чистоты, сообщает Aftonbladet.

По данным источника, спортсменки нашли выход и предложили закупить матрасы из шведской фирмы ИКЕА для команды. Расходы на матрасы спортсменки возьмут на себя.

Ранее стало известно, что в Олимпийской деревне Парижа установят кондиционеры перед началом Игр.

Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.