Сборные Германии и Дании сыграют в финале мужского гандбольного турнира Олимпийских игр-2024 в воскресенье, 11 августа. Матч за золотую медаль состоится на арене «Пьер Моруа» в Вильнев-д'Аске (Франция). Начало — в 14.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция заключительного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации (комментарии доступны на английском языке).

В 1/2 финала мужского гандбольного турнира немецкая сборная победила Испанию со счетом 25:24. Датчане были сильнее команды Словения — 31:30.