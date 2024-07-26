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Париж-2024

Сегодня, 00:32

Бразилия выиграла у Испании, Франция победила Венгрию на старте гандбольного турнира

Евгений Козинов
Корреспондент
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На Олимпийских играх-2024 стартовал женский турнир по гандболу.

В группе А Германия проиграла Кореи (22:23), Швеция победила Норвегию (32:28), Дания одержала победу над Словенией (27:19).

В группе B Франция обыграла Венгрию (31:28), Испания уступила Бразилии (18:29), Нидерланды взяли верх над Анголой (34:31).

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Группа A

Норвегия — Швеция — 28:32 (17:15)

Германия — Корея — 22:23 (10:11)

Словения — Дания — 19:27 (11:14)

Группа B

Венгрия — Франция — 28:31 (12:15)

Испания — Бразилия — 18:29 (10:15)

Нидерланды — Ангола — 34:31 (19:18)

Матч олимпийского турнира между сборными Бразилии и&nbsp;Испании. Олимпиада 2024, 25 июля: результаты дня
Сборная Германии по гандболу
Сборная Испании по гандболу
Сборная Норвегии по гандболу
Сборная Словении по гандболу
Сборная Франции по гандболу
Сборная Швеции по гандболу
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