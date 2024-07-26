Бразилия выиграла у Испании, Франция победила Венгрию на старте гандбольного турнира

Сегодня, 00:32
На Олимпийских играх-2024 стартовал женский турнир по гандболу.
В группе А Германия проиграла Кореи (22:23), Швеция победила Норвегию (32:28), Дания одержала победу над Словенией (27:19).
В группе B Франция обыграла Венгрию (31:28), Испания уступила Бразилии (18:29), Нидерланды взяли верх над Анголой (34:31).
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Группа A
Норвегия — Швеция — 28:32 (17:15)
Германия — Корея — 22:23 (10:11)
Словения — Дания — 19:27 (11:14)
Группа B
Венгрия — Франция — 28:31 (12:15)
Испания — Бразилия — 18:29 (10:15)
Нидерланды — Ангола — 34:31 (19:18)