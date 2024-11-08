Сегодня, 09:40
Основатель Группы компаний «Дело», председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение об экс-тренере российской сборной Алексее Алексееве, под руководством которого наши гандболистки завоевали серебряные медали на Олимпиаде-2020.
— Почему женская сборная не выиграла в Токио?
— Моя ошибка.
— В чем?
— Поставил главным тренером не того человека.
— Вы про Алексеева?
— Да. А поставил почему? Мне его Трефилов рекомендовал.
— Чем плох Алексеев?
— Оказалось — трус.
— Как же Евгений Васильевич его не разглядел?
— Алексеев после сборной пошел по клубам, но результата не добивался. Трефилов меня попросил: «Давай его в «Кубань» возьмем? Хоть на 150 тысяч зарплаты!» — «Зачем он тебе?» — «Пусть Леша поработает...» Ладно, уговорил.
А буквально месяц назад Трефилов сидит со мной на трибуне. Произносит уже другие слова: «Да, Алексеев — трус». — «Что ж ты мне его нахваливал в 2020-м, Треф?!» В итоге ключевую ошибку совершил глава федерации Шишкарев. Назначил не того человека.
— Серебро-то на Олимпиаде завоевали.
— Время спустя я узнал, что девчонки собрались сами после разгромного поражения от Швеции: «Что нам эти тренеры? Мы же лучшие! Никого не слушаем — поперли!» Представляете, какой потенциал у команды — если дошла до финала?
— Колоссальный.
— А если бы этой командой еще управлял Треф?
— Золото было бы наше.
— Я не сомневаюсь.
— Сегодня на Олимпиаду в Токио кого назначили бы?
— Томаша Главаты, словака. Девочки, которые подошли ко второй Олимпиаде, настолько превосходили своих сверстниц в мировом гандболе, что им нужен был особый человек. Который их соединит, найдет схему. Главаты смог бы.