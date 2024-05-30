Турей считает, что уровень олимпийского турнира по гандболу без россиянок понизится

Трехкратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр Эмилия Турей считает, что уровень олимпийских гандбольных соревнований без участия женской сборной России понизится.

«Наша команда практически всегда была в лидерах. Конечно, турнир потеряет такого сильного, конкурентоспособного соперника. Думаю, уровень международных соревнований несколько понизится. А мы будем растить чемпионов высокого уровня. Мне кажется, очень сложно говорить, справедливое ли это решение — не допускать нас. Фокус нужно сместить в совершенно другую сторону, надо сконцентрироваться на развитии своих спортсменов и организовывать новые альтернативные соревнования. Если у нас по каким-то обстоятельствам не получается выступить на Олимпийских играх в Париже, значит, меняем вектор и едем дальше. Не нужно стучаться в ту дверь, где нас не ждут», — приводит ТАСС слова Турей.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта.