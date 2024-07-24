Франция и Норвегия без России распишут Олимпиаду в гандболе на двоих. Расклады Парижа-2024

Главные интриги турниров по гандболу на Играх во Франции.

Гандбол на Олимпийских играх дебютировал в 1936 году, а на постоянной основе вошел в программу в 1972-м у мужчин и в 1976-м у женщин. Любопытно, что самой успешной сборной в истории Олимпиад до сих пор остается советская — с учетом достижений команды СНГ на ее счету пять золотых медалей. Хороши были на олимпийских турнирах в конце девяностых — начале двухтысячных и россияне, а в последние годы россиянки — чемпионки Игр в Рио-де-Жанейро и серебряные призеры Игр в Токио.

Однако, как известно, наши сборные в командных турнирах в Париж не допущены, что явно облегчит путь к победам хозяйкам из сборной Франции, сделавшим три года назад золотой олимпийский дубль, а также еще одним привычным фаворитам — норвежкам. Кроме того, на Играх-2024 выступят сразу несколько суперветеранов — легендарных игроков, уже перешагнувших сорокалетний рубеж, но не утративших былого задора и мотивации.

Фото AFP

Дуэль без блистательной Вяхиревой

Противостояние России, Франции и Норвегии в женском гандболе на Олимпиадах одновременно будоражило и завораживало. В 2016-м в Рио-де-Жанейро россиянки под руководством Евгения Трефилова убрали сперва в драматичном полуфинале грозных норвежек, а затем в финале и француженок. В 2021-м в Токио ситуация могла повториться, поскольку наша команда уже под началом Алексея Алексеева в полуфинале вновь с разницей в один мяч победила грозных норвежек, но в решающем матче на сей раз все же уступила француженкам. Причем блистательная Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком двух олимпийских турниров подряд.

На сей раз без сборной России и Вяхиревой круг главных претендентов на золото у женщин сократился с трех команд до двух. На последнем чемпионате мира-2023 француженки обыграли норвежек в финале, а вот годом ранее на чемпионате Европы-2022 сборная Норвегии разгромила Францию в полуфинале, а затем и выиграла турнир, победив в финале датчанок.

Кстати, француженки довольно заметно обновили состав в нынешнем олимпийском цикле, а их главной звездой многие считают главного тренера Оливье Крумбхольца. В свою очередь, норвежки продолжают делать ставку на опытнейших гандболисток во главе с вратарем Катрин Лунде. Двукратной олимпийской чемпионке 2008 и 2012 годов уже исполнилось 44 года, но она все-таки решилась сыграть за сборную на Олимпиаде-2024 в последний раз. При этом клубную карьеру она завершать не собирается, планируя выступать еще пару сезонов. Кстати, Лунде в 2015-2017 годах выступала и в нашем чемпионате. Она тогда как раз вернулась из декрета после рождения дочери Афины и пару сезонов защищала ворота «Ростов-Дона» из Ростова-на-Дону, взяв несколько трофеев, в том числе еврокубок.

Никола Карабатич. Фото AFP

Плей-офф на футбольном стадионе

У мужчин российская сборная, надо признать, давно не претендует на медали топ-турниров. В трех предыдущих Олимпиадах она не участвовала вовсе не по политическим, а чисто по спортивным причинам — просто не прошла квалификацию. Зато Франция и здесь, что называется, на слуху. Прежде всего благодаря ее многолетнему лидеру Николе Карабатичу, которому в апреле стукнуло 40 лет. Этот яркий игрок, способный действовать сразу на нескольких позициях, привел свою сборную к трем победам на Олимпийских играх (2008, 2012 и 2020) и четырем золотым медалям на чемпионатах мира и Европы.

Именно французы, выигравшие серебро на ЧМ-2024 и золото на ЧЕ-2023, считаются на домашней Олимпиаде главным претендентом на победу. Хотя понятно, что Карабатич в силу возраста вряд ли будет играть столь же значимую роль, как прежде — скорее трехцветных поведет за собой Недим Ремили, признанный лучшим гандболистом недавнего чемпионата Европы. Впрочем, конкуренты в лице сборной Дании явно настроены испортить праздник Карабатичу, Ремили и всей Франции — эта команда выиграла три последних чемпионата мира и Игры в Рио-де-Жанейро, а в Токио и на чемпионате Европы-2024 стала второй. Кстати, Дания и Франция не просто попали в одну группу, они еще и сыграют в стартовой встрече. Так что их сикстет многие считают «группой смерти».

Многого ждут от прогрессирующей в последнее время сборной Египта, добравшейся на Играх-2020 до полуфинала. Если египтянам удастся выиграть медали, то они станут первой неевропейской командой со времен Южной Кореи в 1988-м, кому удастся забраться на пьедестал почета мужских олимпийских гандбольных соревнований. Помешать сборной Египта постараются испанцы, немцы, норвежцы, а для начала африканской команде неплохо бы вообще выйти в плей-офф из группы с Францией и Данией.

Футбольный стадион «Пьер Моруа» примет матчи плей-офф гандбольного турнира. Фото AFP

Кстати, в отличие от того же баскетбола в гандбольных турнирах европейские сборные отнюдь не обделены квотами. На Играх-2024 в Париже сыграют по девять мужских и женских европейских сборных из дюжины. По традиции участники разделены на группы по шесть команд. По четыре лучших выйдут в плей-офф, затем последуют четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. Причем матчи группового этапа состоятся в выставочном центре «Порт-де-Версаль» в Париже, а игры плей-офф запланированы на футбольном стадионе «Пьер Моруа» в Лилле, вмещающем 50 тысяч зрителей.

Олимпийские игры-2024. Гандбол. Состав групп

Мужчины

Группа А: Швеция, Германия, Испания, Хорватия, Словения, Япония.

27 июля. Испания — Словения (10.00), Хорватия — Япония (15.00), Германия — Швеция (20.00)

29 июля. Япония — Германия (10.00), Словения — Хорватия (12.00), Швеция — Испания (17.00)

31 июля. Хорватия — Германия (12.00), Испания — Япония (15.00), Словения — Швеция (17.00)

2 августа. Хорватия — Швеция (15.00), Германия — Испания (17.00), Япония — Словения (20.00)

4 августа. Швеция — Япония (10.00), Германия — Словения (15.00), Испания — Хорватия (22.00)



Группа В: Франция, Дания, Норвегия, Венгрия, Египет, Аргентина.

27 июля. Венгрия — Египет (12.00), Норвегия — Аргентина (17.00), Дания — Франция (22.00)

29 июля. Египет — Дания (15.00), Франция — Норвегия (20.00), Аргентина — Венгрия (22.00)

31 июля. Норвегия — Венгрия (10.00), Франция — Египет (20.00), Дания — Аргентина (22.00)

2 августа. Венгрия — Дания (10.00), Аргентина — Франция (12.00), Норвегия — Египет (22.00)

4 августа. Египет — Аргентина (12.00), Венгрия — Франция (17.00), Дания — Норвегия (20.00)



Женщины

Группа А: Норвегия, Дания, Швеция, Словения, Германия, Республика Корея.

25 июля. Словения — Дания (10.00), Германия — Республика Корея (17.00), Норвегия — Швеция (22.00)

28 июля. Республика Корея — Словения (12.00), Швеция — Германия (15.00), Дания — Норвегия (17.00)

30 июля. Германия — Словения (10.00), Норвегия — Республика Корея (12.00), Швеция — Дания (22.00)

1 августа. Республика Корея — Швеция (12.00), Германия — Дания (20.00), Словения — Норвегия (22.00)

3 августа. Словения — Швеция (17.00), Норвегия — Германия (20.00), Дания — Республика Корея (22.00)



Группа В: Франция, Нидерланды, Испания, Венгрия, Бразилия, Ангола.

25 июля. Нидерланды — Ангола (12.00), Испания — Бразилия (15.00), Венгрия — Франция (20.00)

28 июля. Бразилия — Венгрия (10.00), Ангола — Испания (20.00), Франция — Нидерланды (22.00)

30 июля. Нидерланды — Испания (15.00), Венгрия — Ангола (17.00), Франция — Бразилия (20.00)

1 августа. Нидерланды — Бразилия (10.00), Испания — Венгрия (15.00), Ангола — Франция (17.00)

3 августа. Венгрия — Нидерланды (10.00), Испания — Франция (12.00), Бразилия — Ангола (15.00)