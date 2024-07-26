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Париж-2024

Сегодня, 13:15

«Кошмарный старт». Норвегия в шоке от первого матча своих гандболисток

Женская сборная Норвегии по гандболу проиграла Швеции на Олимпиаде
Антон Бабошин
Корреспондент
Гандбольный матч Норвегия — Швеция на Олимпиаде в Париже.
Женская сборная Норвегии по гандболу проиграла Швеции на Олимпиаде.
Фото Global Look Press
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Звездная сборная провалилась в начале Олимпиады, впервые за много лет уступив шведкам.

Олимпиада. Женщины. Групповой раунд
Группа А
Словения — Дания — 19:27 (11:14)
Германия — Южная Корея — 22:23 (10:11)
Норвегия — Швеция — 28:32 (17:15)

Группа В
Нидерланды — Ангола — 34:31 (19:18)
Испания — Бразилия — 18:29 (10:15)
Венгрия — Франция — 28:31 (12:15)

На предыдущих двух Олимпийских играх в Рио и Токио в гандбольных финалах у женщин неизменно встречались сборные России и Франции, обменявшиеся победами. Но не менее памятны и полуфиналы, в которых россиянки дважды обыгрывали одну из лучших команд мира Норвегию. Но сейчас волей МОК и большой политики Анна Вяхирева, Дарья Дмитриева и их подруги по команде за бортом олимпийского турнира. А вот их извечные соперницы, приехавшие в Париж в статусе одного из главных фаворитов, начали с поражения. Неужели их так расслабило отсутствие сборной России?

Европейские злосчастья

В отличие от многих других игровых видов спорта, гандбол и на Олимпийских играх остается вотчиной команд из Старого Света — их тут 9 из 12 заявленных. И любопытно, что в первый же игровой день представительницы Европы потерпели два поражения в матчах с неевропейскими командами. И пусть Германия с Испанией, положа руку на сердце, относятся ко второму эшелону претендентов, факт остается фактом.

Особенно громким получился проигрыш немецкой команды — четвертьфиналистки чемпионата мира-2023 проиграли Южной Корее. «Бундестим» удивила беззубостью атаки, за первый тайм ее игроки общими усилиями едва добрались до десятка заброшенных мячей. Да и вторая половина вышла немногим лучше. И собственные вратари не выручали, в итоге вместо запланированной победы Германия за последние 15 минут игры упустила перевес в четыре мяча, допустила чересчур много ошибок и проиграла со счетом 22:23.

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Победа Бразилии над Испанией такого удивления вызывать не должна, все-таки на том же недавнем чемпионате мира южноамериканки в итоговой классификации были выше. Но обращает внимание легкость, с которой бразильянки расправились с командой бывшего главного тренера «Ростов-Дона» и сборной России Амброса Мартина. Они уже в дебюте повели «+5» и дальше только наращивали преимущество. Итогом стал форменный разгром — 29:18.

Гандбольный матч Норвегия - Швеция на Олимпиаде в Париже
Фото AFP

Скандинавское дерби

Но главным событием первого дня был матч двух топ-команд — Норвегии и Швеции. Перед стартом турнира выше котировались норвежки, но у них есть один существенный минус. Это средний возраст команды. Например, основному вратарю Катрин Лунде уже 44 года, а большинству из игроков стартового состава за 30. А тут еще молодой лидер, 25-летняя Хенни Рейстад, не смогла выйти на площадку из-за травмы.

В итоге Норвегия бодро начала, но проиграла второй тайм со счетом 11:17. Игра команды произвела удручающее впечатление даже на норвежских журналистов. «Кошмарный старт. Очень хаотично», — пишет норвежское издание VG. И дальше: «Турнир начался для нас худшим из возможных способов. Сборная Швеции обыграла Норвегию на крупном турнире впервые за шесть последних лет, не помогла даже Лунде. Норвегия совершила 15 потерь и не показала всего, на что способна».

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Надо отдать должное и Швеции — они не сдались, уступая в счете половину игры. Блестяще сыграла их вратарь Юханна Бундсен, сделавшая 18 спасений. А во втором тайме шведки методично перебегали уставших соперниц. «Мы не реализовали свои возможности. Команда сыграла ниже своего уровня», — резюмировала в студии норвежского телевидения знаменитый тренер Марит Брейвик. К финальному свистку на табло горел счет 28:32.

С одной стороны, первые матчи на больших турнирах всегда очень тяжелы. Вспомним, как сборная России в Рио в первом туре по ходу матча с той же Кореей «горела» шесть мячей и победила с большим трудом. Но с другой — в турнире с таким жестким регламентом, как на Играх, должно быть минимум ошибок, потому что исправлять их может быть уже некогда. А во втором туре Норвегию ждет еще одно тяжелое скандинавское дерби — с Данией.

Сборная Норвегии по гандболу
Сборная Швеции по гандболу
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