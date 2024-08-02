Бразильянка Соуза стала олимпийской чемпионкой по дзюдо на Играх в Париже

Сегодня, 18:40
Бразильская дзюдоистка Беатрис Соуза выиграла золото на Олимпийских играх в Париже.
В финале 26-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории свыше 78 кг, победила израильтянку Раз Гершко со счетом 1:0.
В матче за бронзу француженка Ромен Дико победила Милицу Жабич из Сербии (1:0), а кореянка Ким Ха Юн была сильнее турчанки Кайры Оздемир (1:0).
Дзюдо
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
свыше 78 кг
Финал
Беатрис Соуза (Бразилия) — Раз Гершко (Израиль) — 1:0
Матч за 3-е место
Милица Жабич (Сербия) — Ромен Дико (Франция) — 0:1
Ким Ха Юн (Корея) — Кайра Оздемир (Турция) — 1:0
«Champ-de-Mars Arena».