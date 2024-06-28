Четыре российских дзюдоиста получили право выступить на Олимпиаде в Париже

Четыре российских дзюдоиста получили разрешение от Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Олимпийских играх в Париже, сообщает ТАСС.

Допуск получили Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Всего российские дзюдоисты завоевали 12 олимпийских лицензий.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет объявил о допуске на Олимпиаду-2024 в из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Игр.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.